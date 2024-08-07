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人間蒸發？彰化役男47年前不假離營 家人聲請死亡宣告獲准
彰化縣溪州鄉林姓男子1978年在花蓮豐濱鄉服兵役，家人卻收到通知他不假離營，從此人間蒸發，其老母親甚至在17年後還曾向當時的立委翁金珠陳情，希望重新調查，找出真相，但林男至今已失蹤47年仍無蹤影，其弟今年忍痛向彰化地方法院聲請死亡宣告。
林男1978年在花蓮豐濱鄉服兵役期間，當年9月24日銷假返回軍營，隔天家屬卻接到軍方電話告知，林男不假離營，從此失蹤。雖家人曾與林男的11名軍中同袍連絡，想要問清此事，但大家卻避而不談。
1995年林男71歲的老母親依舊思念兒子，不想放棄，17年後甚至向翁金珠陳情，希望重啟調查，強調「生要見人，死要見屍」，當時翁金珠也有聯繫國防部，並要求國防部要檢討軍中管教措施是否有問題。
不過多年來仍難以找出林男失蹤原因，今年林男的弟弟持溪州分駐所受理案件證明單向法院聲請死亡宣告，法院也調取失蹤人健保、勞保投保資料、入出境紀錄，均無法得知失蹤人下落，或證明其仍生存，林男失蹤逾7年且生死不明，因此法院8月5日准予對失蹤人林男為宣告死亡之公示催告，失蹤人應於公告的翌日起6個月內，向法院陳報現尚生存，如不陳報，法院將宣告其為死亡。
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