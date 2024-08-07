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南投警曖昧應召站闆娘 當內應包庇性交易、幫查個資遭重判
南投縣警察局劉姓警員與當地養生館袁姓女老闆有曖昧，因袁女經營的養生館從事性交易，劉員通風報信臨檢時間，還幫查個資。南投地院近日以公務員對主管事務圖利罪判刑5年4月，褫奪公權3年，另以非法利用個人資料罪判刑6月。
判決書指出，袁女招攬女子擔任應召小姐經營養生館，並提供不特定客人進行性交易，劉員明知袁女做非法色情行業，卻因兩人互有曖昧，接受袁女提供平板和手機，在任職南投派出所、名間分駐所期間，利用職務之以LINE通報臨檢時間。
劉員於前年4月至9月，以「小花朵」暱稱通報袁女11次臨檢時間，對話中除互稱「親愛的」，還有提醒要抓性交易、收好保險套等語。另有男子欠袁女20萬元，袁女因此要求劉員幫查該男和其老闆有無入監服刑等資料，劉員也幫她查詢。
但因袁女在前年9月另涉妨害風化案，警方搜索養生館並調查袁女，意外從她的手機發現有人持續通報，南投警分局執行臨檢勤務的日期、時段等消息；去年3月再次搜索該館，查扣另一支手機，循線查出是劉姓員警通風報信，還幫查個資。
劉員被查出疑似包庇非法色情行業，遭停職調查，但他辯稱，臨檢勤務非他編排，無包庇能力，並稱是洩漏酒駕臨檢、查緝違反防疫規定等勤務訊息，沒有包庇他人犯圖利性交易的犯意及行為。平板和手機則是袁女借他玩遊戲，不是收受賄賂。
南投地院法官認為，該案犯事證明確，兩人犯行足堪認定。而劉員不知奉公守法、徇私洩秘及包庇袁女應召站規避查緝，嚴重敗壞官箴，以公務員對主管事務圖利罪判刑5年4月，褫奪公權3年；非法利用個人資料罪判刑6月，全案可上訴。
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