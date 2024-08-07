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自嘲立委選到進看守所「經驗難有」 馬治薇感謝法院還清白

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

2024桃園立委選舉，無黨籍立委候選人馬治薇被控接受大陸資助參選及提供我國機關資料作為回饋，被桃園地檢署依反滲透法、國安法和個資法起訴，經桃園地院審理，涉犯個資法部分被判刑8月，國安法與反滲透法部分則獲無罪；馬治薇感謝法院還清白，稱「不滿意卻是最好的」，遺憾未完成素人參政。

馬治薇表示，投票前夕1月4日至今，為期7個多月的烏龍大戲總算告一段落，感謝合議庭法官還她清白，終於能重新整理再出發。想想一個候選人選到進看守所，還被羈押好幾個月，這是人生中很特別的經歷，大概沒幾個素人能擁有如此特殊的經驗。

她說，這次參選獲得很多，也學到很多，感謝一路上每一位和她有交集的朋友，結果有好有壞，大家的動機即便不同，她仍舊真心感激，選擇走這條路並不後悔，最遺憾的就是沒有完成素人參政的最後一哩路，但2萬多張選票已經為我畫下有意義的句點，「一切都結束了」。

她也祝福所有一路上勉勵她、提攜她、照顧她和把選票投給她的人，希望大家健康平安，怡然自得、心想事成，順利萬萬年。

自嘲選到進看守所經驗難有，馬治薇感謝法院還清白。本報資料照片
自嘲選到進看守所經驗難有，馬治薇感謝法院還清白。本報資料照片

桃園地檢署 桃園地院 馬治薇

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