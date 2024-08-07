快訊

奧運羽球／家樓下被站崗 王齊麟：一出門就有人跟「蠻可怕」

眼鏡男爬進冷藏櫃…驚動衛生局前往稽查 好市多自主下架飲品

新北跑到新竹…紅衣嬤失蹤警苦尋4天 「小黑」今尋獲全身赤裸的她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠能轉賣國外影響國安 最高檢提供1000萬檢舉獎金

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新北地方檢察署今舉辦「113年妨害綠能產業發展座談會」，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗與綠能掃黑辦案團隊交換意見。鄭表示，目前採購類廉政平台已經有良好成效，應加強研究如何審核，以有效防制綠能貪瀆案。

鄭銘謙指出，新北地檢署偵辦議長黃凱對產業的淨化有重大幫助，感謝新北地檢署及新北調查處的努力。

鄭說，讓綠能產業健全發展，是檢調責無旁貸的任務，偵辦綠能案件應溯源刨根，將妨害綠能正常發展的公私部門貪腐及暴力犯罪組織繩之以法。

邢泰釗表示，妨害綠能案件是行政院「五打」中重要的一環，新北地檢署與新北市調查處辦案抽絲剝繭、發揮團隊精神，令人讚賞。

檢察官周懿君表示，綠能案件牽扯地方勢力，蒐證不易，積極蒐證才能一舉將高階民代及白手套予以聲押禁見。

主任檢察官陳旭華、檢察官陳柏文都表示，建立綠能審查廉政平台，可更有效防制綠能黑金貪瀆的發生；檢察官黃佳彥說，綠能電廠如轉賣外國，政府宜訂立防制規範，避免被外國公司掌握，影響經濟發展及國家安全。

最高檢察署與調、廉規劃「靖平專案」，首波綠能掃黑肅貪迄今查辦被告數十人、羈押禁見4人、查扣現金500餘萬元及BMW X6及LEXUS RX200休旅車、名牌包及名錶等不法所得。

最高檢說，檢察機關將展開第二階肅貪，呼籲涉行賄廠商自首，檢方依證人保護法做好身分保密，受害廠商及國人均可撥打調查局0800-007-007、廉政署0800-286-586檢舉綠能貪官污吏，依獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法，最高可獲得檢舉獎金1000萬元。

法務部長鄭銘謙（左）視察新北地檢署。圖／最高檢察署提供
法務部長鄭銘謙（左）視察新北地檢署。圖／最高檢察署提供

廉政署 檢察官 邢泰釗 鄭銘謙

延伸閱讀

新北檢妨害綠能產業發展座談會　法務部長親臨嘉勉

吳義聰停車場昏倒離世 檢察總長邢泰釗弔唁：他是有溫度、內涵的檢察官

黑市價格21億！海關查獲木椅藏毒525公斤 追幕後國際販毒集團

犯保台南分會喬遷 法務部長鄭銘謙等人揭牌

相關新聞

環保業者兄弟非法清垃圾500噸 涉堆倉庫300立方米分批焚燒

環保業者蘇姓兄弟，涉嫌非法清除桃園、新北等地商店、社區高達500噸的垃圾，今年6月間，士林地檢署指揮保七三大一中隊搜索，...

違規遭攔飄酒氣…第一金投信董座酒駕 穿「中美合作」衣服被逮畫面曝

第一金投信董事長尤昭文，今年5月開車行經北市中正區重慶南路、凱達格蘭大道口，因未依規定左轉被員警攔查，赫然發現身上有濃濃...

南投警曖昧應召站闆娘 當內應包庇性交易、幫查個資遭重判

南投縣警察局劉姓警員與當地養生館袁姓女老闆有曖昧，因袁女經營的養生館從事性交易，劉員通風報信臨檢時間，還幫查個資。南投地...

自嘲立委選到進看守所「經驗難有」 馬治薇感謝法院還清白

2024桃園立委選舉，無黨籍立委候選人馬治薇被控接受大陸資助參選及提供我國機關資料作為回饋，被桃園地檢署依反滲透法、國安...

綠能轉賣國外影響國安 最高檢提供1000萬檢舉獎金

新北地方檢察署今舉辦「113年妨害綠能產業發展座談會」，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗與綠能掃黑辦案團隊交換意見。鄭表示...

被砍了還以為兒子交的是「女友」 他登門情殺未遂判刑7年10月

莊姓男子不滿曹姓男友提分手，登門求復合不成，加上對方父母阻止，拿出預藏的料理刀、菜刀砍曹父後腦勺、身體，還追著曹母跑；曹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。