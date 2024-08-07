綠能轉賣國外影響國安 最高檢提供1000萬檢舉獎金

新北地方檢察署今舉辦「113年妨害綠能產業發展座談會」，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗與綠能掃黑辦案團隊交換意見。鄭表示，目前採購類廉政平台已經有良好成效，應加強研究如何審核，以有效防制綠能貪瀆案。

鄭銘謙指出，新北地檢署偵辦議長黃凱對產業的淨化有重大幫助，感謝新北地檢署及新北調查處的努力。

鄭說，讓綠能產業健全發展，是檢調責無旁貸的任務，偵辦綠能案件應溯源刨根，將妨害綠能正常發展的公私部門貪腐及暴力犯罪組織繩之以法。

邢泰釗表示，妨害綠能案件是行政院「五打」中重要的一環，新北地檢署與新北市調查處辦案抽絲剝繭、發揮團隊精神，令人讚賞。

檢察官周懿君表示，綠能案件牽扯地方勢力，蒐證不易，積極蒐證才能一舉將高階民代及白手套予以聲押禁見。

主任檢察官陳旭華、檢察官陳柏文都表示，建立綠能審查廉政平台，可更有效防制綠能黑金貪瀆的發生；檢察官黃佳彥說，綠能電廠如轉賣外國，政府宜訂立防制規範，避免被外國公司掌握，影響經濟發展及國家安全。

最高檢察署與調、廉規劃「靖平專案」，首波綠能掃黑肅貪迄今查辦被告數十人、羈押禁見4人、查扣現金500餘萬元及BMW X6及LEXUS RX200休旅車、名牌包及名錶等不法所得。