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都被砍了還以為兒子交的是「女友」 陰柔男情殺未遂判7年10月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

莊姓男子不滿曹姓男友提分手，登門求復合不成，加上對方父母阻止，拿出預藏的料理刀、菜刀砍曹父後腦勺、身體，還追著曹母跑；曹奪刀負傷，最後仍搶下刀械，父子送醫倖免於難。曹母不知莊是男兒身，法院開庭時還說「他是女生，我一直跟兒子說不要動手」。新北地院依2個殺人未遂罪判莊7年10月刑，台灣高等法院今駁回他上訴。

莊姓男子外表較陰柔，但仍看得出是男性，且身高也比曹父來得高。曹說，和莊認識快2年，同居1個月，一開始覺得很幸福，但過半個月就發生了些事情讓他「不能接受」，下定決心要離開。

曹在牛排店打工時，莊為了挽回感情，曾到場自殘。2023年10月20日，莊到曹家與曹談判，雙方在客廳爆發激烈爭執，莊揚言「就這樣回去我會自殘或自殺」，但曹無意隨他走，加上曹的雙親也不讓莊帶走兒子，莊拿出預藏的雙刀連續揮砍曹父，再提刀追趕曹母。

曹為了奪刀，頭皮、額頭與頸部也被劃傷，經一番纏鬥，才搶下刀械。

曹父說，他希望兒子與「女朋友」好聚好散，但討論過程一直沒結果，且對方講話開始不理智，一直問「然後呢？為什麼？」且說話時手會抖，因此報警，請警察來了解到底有什麼問題。曹父說，他根本沒看到對方抽刀，直接就挨了5刀。

曹母則說兒子在衝突中也受傷，頭髮都掉了下來，兒子流了很多血，他壓著「女朋友」，「女朋友」一直哭，哭到警察來。

新北地院認為莊只因不同意分手，就萌生殺人犯意，拿預藏的雙刀揮砍曹姓男友和曹父，害兩人受傷，幸虧曹奮力抵抗奪刀才撿回一命。莊毫髮無傷，原本在偵查中認罪，後來又翻供否認、企圖卸責，一審衡量莊無前科、家境貧寒，被害人也不想追究並願撤回告訴，判莊7年10月徒刑。

莊上訴，否認犯行，且請求依刑法第59條「情堪憫恕」條款減刑，但高院綜合相關事證，認定他確實有殺人犯意與犯行，2個殺人未遂罪應分論併罰，一審量刑並無不當。

高院認為從犯罪目的、動機、手段與情節來看，實在難以同情莊，也沒有宣告法定最低度刑過重的情形，今判上訴駁回。

莊姓男子不滿曹姓男友提分手，登門求復合不成，加上對方父母阻止，拿出預藏的料理刀、菜刀砍曹父後腦勺、身體，還追著曹母跑；曹奪刀負傷，最後仍搶下刀械，父子送醫倖免於難。新北地院依2個殺人未遂罪判莊7年10月刑，台灣高等法院今駁回他上訴。記者王宏舜／攝影
莊姓男子不滿曹姓男友提分手，登門求復合不成，加上對方父母阻止，拿出預藏的料理刀、菜刀砍曹父後腦勺、身體，還追著曹母跑；曹奪刀負傷，最後仍搶下刀械，父子送醫倖免於難。新北地院依2個殺人未遂罪判莊7年10月刑，台灣高等法院今駁回他上訴。記者王宏舜／攝影

朋友 殺人未遂

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