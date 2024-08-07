新北檢妨害綠能產業發展座談會　法務部長親臨嘉勉

新北地檢署今天舉辦「妨害綠能產業發展展座談會」，由於日前新北檢與新北市調處通力合作，偵辦雲林縣議長黃凱涉嫌收受光電業者國金能源行賄案，並順利將黃凱收押禁見，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗親自到場嘉勉新北檢辦案團隊，貫徹政府打擊綠能犯罪政策成效卓著。

鄭銘謙首先對新北檢辦案團隊，表達感謝及肯定之意，強調推動能源轉型，發展綠能產業，是政府重要政策，但過程中仍出現公私部門勾結或暴力介入牟取不法利益的情形發生，因此自己上任後，也將打擊綠能犯罪列為檢察業務重要面向。

同時，鄭銘謙也感謝最高檢支持並積極規劃執行「靖平專案」，掃蕩綠能犯罪，獲得亮麗成果，期許檢方應持續偵辦此類犯罪，深入追查、刨根溯源，以回應國人期待，健全綠能產業發展。

邢泰釗指出，對於行政院長卓榮泰發展綠能產業及「五打七安」等重要施政方針，期許檢察官發揮檢察一體的團隊辦案精神，與友軍密切合作，全力以赴辦出亮眼成績。