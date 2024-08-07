新北檢妨害綠能產業發展座談會 法務部長親臨嘉勉
新北地檢署今天舉辦「妨害綠能產業發展展座談會」，由於日前新北檢與新北市調處通力合作，偵辦雲林縣議長黃凱涉嫌收受光電業者國金能源行賄案，並順利將黃凱收押禁見，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗親自到場嘉勉新北檢辦案團隊，貫徹政府打擊綠能犯罪政策成效卓著。
鄭銘謙首先對新北檢辦案團隊，表達感謝及肯定之意，強調推動能源轉型，發展綠能產業，是政府重要政策，但過程中仍出現公私部門勾結或暴力介入牟取不法利益的情形發生，因此自己上任後，也將打擊綠能犯罪列為檢察業務重要面向。
同時，鄭銘謙也感謝最高檢支持並積極規劃執行「靖平專案」，掃蕩綠能犯罪，獲得亮麗成果，期許檢方應持續偵辦此類犯罪，深入追查、刨根溯源，以回應國人期待，健全綠能產業發展。
邢泰釗指出，對於行政院長卓榮泰發展綠能產業及「五打七安」等重要施政方針，期許檢察官發揮檢察一體的團隊辦案精神，與友軍密切合作，全力以赴辦出亮眼成績。
會中檢察官們也就偵辦妨害綠能發展案件，所發現的法律面、綠能產業制度面等問題進行討論，例如科技偵查法制在偵查實務運用之效益與不足之處、公務卷證調取在貪瀆案件調查中之問題、綠能產業執照申請流程之精進、執照審查透明化、廉政平台在綠能產業執照申請流程之導入、收購綠電之外國廠商資金來源等資格之審查等，鄭銘謙也指示相關單位進行研議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言