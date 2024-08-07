馬治薇收百萬陸資選立委 洩政府官員名冊…僅違個資法判8月

桃園市無黨籍前立委候選人馬治薇，去年4至11月多次赴陸接受中共指示，登記參選立法委員，分別以美金、泰達幣等多種管道，收受陸資約新台幣106萬元作為選舉經費，並提供我國機關資料作為回饋，桃園地檢署日前依違反個人資料保護法、反滲透法及國家安全法等罪嫌提起公訴。桃園地院今判決，依犯個人資料保護法第41條之非法蒐集利用個人資料罪，處有期徒刑8月，另國安法及反滲透法部分則獲判無罪，可上訴。

桃園地院說明，馬治薇為今年1月第11屆立法委員選舉桃園市第一選區候選人，在去年4月前赴中國大陸時結識大陸地區名為「冰姐」、「阿浩」等人，後續在同年4月間至大陸地區時，先與「冰姐」、「阿浩」碰面，商議由馬治薇提供我國政府組織人員資料等資訊，以換取「冰姐」、「阿浩」給與金錢上的資助。

返國後她透過管道取得「中華民國111年9月中央各機關國會聯絡名冊」，含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位，內頁載有「限公務使用，嚴禁轉載」之文字，將名冊拍照轉存PDF檔傳送給「冰姐」、「阿浩」，並先後收受「冰姐」、「阿浩」的資助，以美金、泰達幣等多種管道，收受陸資約新台幣106萬元作為選舉經費。

針對違反個資法部分，法官認為馬治薇雖否認犯行，但「冰姐」、「阿浩」非我國立法院人員，無與中央各部會人員聯繫之必要，卻傳送載有各部會、黨團大量聯絡相關名冊，將個人資料外洩至大陸地區，以此換取「冰姐」、「阿浩」的信任，並藉此獲得金錢資助，自有不法意圖，衡酌馬治薇犯罪後否認犯行的態度，處有期徒刑8月，犯罪所得美金及泰達幣均依法沒收或追徵。