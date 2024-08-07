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夥男友持鐵槌打死父 留美女碩士遭押2年8月…法院2理由續押

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中江姓女碩士留美時不滿擔任國小保全的爸爸不再資助生活費，在2021年返台後，和張姓男友持鐵鎚打死父親棄屍荒野，二人從同年底被羈押迄今，二審今年6月宣判，仍判二人無期徒刑，不過檢方、江女與張都提出上訴，因羈押期將在8月12日屆滿，二審認為，二人曾留美7年，仍值壯年，有逃亡可能，羈押理由仍在，前天裁定延長羈押至10月。

二審指出，江女、張男涉犯家暴殺人案件，從去年7月裁定羈押後，在同年10月、12月、今年2月、4月、6月都裁定延長羈押一次，羈押期將在本月12日屆滿，此案江女與張男在今年6月的宣判，駁回檢察官與江女二人的上訴，判處無期徒刑，因江女二人與檢方都提出上訴，目前尚未確定。

二審表示，江女二人涉犯家暴殺人罪，屬於最輕本刑五年以上的重罪，重罪伴有逃亡的高度可能，二人已被判處無期徒刑，二人為規避刑罰執行的可能性增加，另外江女二人正值壯年，曾留美長達7年，具有國外謀生能力，認定二人羈押理由仍未消滅

二審認為，江女不思父親的養育之恩、逆倫弒父，還在國小行兇，對於社會治安危害甚鉅，經審酌江女二人犯罪情節、對被害人法益之侵害、社會治安危害，以及國家刑罰權遂行的公益，與江女二人的人身自由之私益，兩相利益衡量後，認為維持羈押處分屬適當、必要，符合比例原則，裁定繼續羈押。

台中市江姓女子不滿父親不資助留美學費，2021年底與男友持鐵鎚殺死父親後，棄置在太平區山溝。記者陳宏睿／翻攝
台中市江姓女子不滿父親不資助留美學費，2021年底與男友持鐵鎚殺死父親後，棄置在太平區山溝。記者陳宏睿／翻攝
台中市江姓女子不滿父親不資助留美學費，2021年底與男友持鐵鎚殺死父親後，棄置在太平區山溝。圖／摘自江女臉書
台中市江姓女子不滿父親不資助留美學費，2021年底與男友持鐵鎚殺死父親後，棄置在太平區山溝。圖／摘自江女臉書

家暴 殺人

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