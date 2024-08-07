快訊

獨／人事搬風！證交所總經理簡立忠傳將轉任櫃買中心董事長

俄稱烏軍越界攻擊！距邊界10公里村莊開戰 傳編隊已成功推進

奧運羽球／李洋女友低調接機甜蜜摟肩 網讚有夫妻臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職籃經理改行賣車侵占3百萬 「假交往」誆女友投資詐得81萬判2年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

SBL超級籃球聯賽前達欣隊經理劉又禕，離開體育圈改行賣車，涉向客戶收款316萬餘元，未依規定繳回公司，又誆騙黃姓女子「轉帳給母親」、「投資律師事務」詐財81萬元。士林地方法院審結，依業務侵占詐欺取財罪，判處應執行有期徒刑2年。

判決指出，2020年12月至2021年1月間，劉又禕擔任北都汽車汐止營業所汽車銷售員，向陳姓客戶等4人收取款項後，未依規定繳回公司，侵占316萬4375元；2021年7、8月間又假裝和黃女交往，藉口謊稱轉帳給母親5千元、轉帳給會首1萬元、賠償車禍當事人2萬元，又佯稱邀請黃女投資律師事務所等，共計詐騙81萬。

法官審酌，劉又禕貪圖一己私利，未能謹守分際，利用職務之便侵占業務上收取款項，又利用黃女信賴詐取金錢，考量終能坦承全部犯行，非無悔意，但未和解賠償，入監前從事職業籃球隊經理工作、月收入約7、8萬元等情狀量刑。

劉又禕犯業務侵占罪、詐欺取財罪，分別判處1年4月、10月徒刑，應執行有期徒刑2年，未扣案犯罪所得316萬4375元及81萬元沒收或追徵其價額。可上訴。

示意圖。本報系資料照片
示意圖。本報系資料照片

侵占 詐欺

延伸閱讀

台灣職籃兩聯盟合不來 PLG紅利用盡

籃球／菲律賓PBA新賽季增設四分線 全球職籃首見

瓊斯盃／傅友爆紅教練讚膽識佳 不排斥未來返台打職籃

獨／警政監林明佐貪瀆案 台中名律師捲入洩密遭搜索50萬交保

相關新聞

違規遭攔飄酒氣…第一金投信董座酒駕 穿「中美合作」衣服被逮畫面曝

第一金投信董事長尤昭文，今年5月開車行經北市中正區重慶南路、凱達格蘭大道口，因未依規定左轉被員警攔查，赫然發現身上有濃濃...

叼菸男撞死矽品工程師...後遭潑汽油燒死 狠女友殺人罪起訴

台中李姓男子3月12日開車恍神高速撞死等紅燈的29歲矽品工程師，犯後被民眾目擊還叼根菸態度惡劣，檢方依過失致死罪嫌命他3...

蔡正元稱破壞藍白合戰犯 金溥聰求償600萬今出庭捍衛清白「這是最後一次」

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯，金溥聰...

職籃經理改行賣車侵占3百萬 「假交往」誆女友投資詐得81萬判2年

SBL超級籃球聯賽前達欣隊經理劉又禕，離開體育圈改行賣車，涉向客戶收款316萬餘元，未依規定繳回公司，又誆騙黃姓女子「轉...

環保業者兄弟非法清垃圾500噸 涉堆倉庫300立方米分批焚燒

環保業者蘇姓兄弟，涉嫌非法清除桃園、新北等地商店、社區高達500噸的垃圾，今年6月間，士林地檢署指揮保七三大一中隊搜索，...

國防部3名通訊士值班擅離勤務 外出餐敘合照被抓包獲緩起訴

去年，有3名國防部的通訊士於值班時外出餐敘，遭人從合照發現涉嫌擅離勤務，涉犯陸海空軍刑法。台北地檢署今偵結，考量案發當天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。