聽新聞
test
0:00 / 0:00
職籃經理改行賣車侵占3百萬 「假交往」誆女友投資詐得81萬判2年
SBL超級籃球聯賽前達欣隊經理劉又禕，離開體育圈改行賣車，涉向客戶收款316萬餘元，未依規定繳回公司，又誆騙黃姓女子「轉帳給母親」、「投資律師事務」詐財81萬元。士林地方法院審結，依業務侵占、詐欺取財罪，判處應執行有期徒刑2年。
判決指出，2020年12月至2021年1月間，劉又禕擔任北都汽車汐止營業所汽車銷售員，向陳姓客戶等4人收取款項後，未依規定繳回公司，侵占316萬4375元；2021年7、8月間又假裝和黃女交往，藉口謊稱轉帳給母親5千元、轉帳給會首1萬元、賠償車禍當事人2萬元，又佯稱邀請黃女投資律師事務所等，共計詐騙81萬。
法官審酌，劉又禕貪圖一己私利，未能謹守分際，利用職務之便侵占業務上收取款項，又利用黃女信賴詐取金錢，考量終能坦承全部犯行，非無悔意，但未和解賠償，入監前從事職業籃球隊經理工作、月收入約7、8萬元等情狀量刑。
劉又禕犯業務侵占罪、詐欺取財罪，分別判處1年4月、10月徒刑，應執行有期徒刑2年，未扣案犯罪所得316萬4375元及81萬元沒收或追徵其價額。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言