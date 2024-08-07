職籃經理改行賣車侵占3百萬 「假交往」誆女友投資詐得81萬判2年

SBL超級籃球聯賽前達欣隊經理劉又禕，離開體育圈改行賣車，涉向客戶收款316萬餘元，未依規定繳回公司，又誆騙黃姓女子「轉帳給母親」、「投資律師事務」詐財81萬元。士林地方法院審結，依業務侵占、詐欺取財罪，判處應執行有期徒刑2年。

判決指出，2020年12月至2021年1月間，劉又禕擔任北都汽車汐止營業所汽車銷售員，向陳姓客戶等4人收取款項後，未依規定繳回公司，侵占316萬4375元；2021年7、8月間又假裝和黃女交往，藉口謊稱轉帳給母親5千元、轉帳給會首1萬元、賠償車禍當事人2萬元，又佯稱邀請黃女投資律師事務所等，共計詐騙81萬。

法官審酌，劉又禕貪圖一己私利，未能謹守分際，利用職務之便侵占業務上收取款項，又利用黃女信賴詐取金錢，考量終能坦承全部犯行，非無悔意，但未和解賠償，入監前從事職業籃球隊經理工作、月收入約7、8萬元等情狀量刑。