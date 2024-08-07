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違規遭攔飄酒氣 第一金投信董座衣穿「中美合作」酒駕被逮畫面曝

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違規遭攔飄酒氣…第一金投信董座酒駕 穿「中美合作」衣服被逮畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

第一金投信董事長尤昭文，今年5月開車行經北市中正區重慶南路、凱達格蘭大道口，因未依規定左轉被員警攔查，赫然發現身上有濃濃酒氣，警方依法酒測，他酒測值每公升0.28毫克，當場遭逮送辦。台北地檢署審酌他無前科，又真心知錯，予以緩起訴一年，並支付公庫30萬元。

第一金投信董事長尤昭文今天5月酒駕上路被抓，獲緩起訴一年，並支付公庫30萬元。記者翁至成／翻攝
第一金投信董事長尤昭文今天5月酒駕上路被抓，獲緩起訴一年，並支付公庫30萬元。記者翁至成／翻攝

酒測當下畫面曝光，只見尤昭文配合員警吹酒測器，不過異於董事長印象中西裝鼻挺的模樣，他穿的十分休閒，穿著印有「中美合作」，代表「中美共同防禦條約」、美援在台灣的通用標誌白色上衣，被告知涉犯公共危險罪時，也直說「好」。

據了解，尤昭文被逮後相當低調，十分配合員警製作筆錄，供稱5月24日跟朋友在仁愛路上的餐廳飲酒，隔天以為酒退了才開車上路，十分懊悔，被依公共危險罪送辦。警方當場製單舉發、移置保管車輛，同時吊扣汽車牌照2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第一金投信董事長尤昭文 第一金投信／提供
第一金投信董事長尤昭文 第一金投信／提供

第一金 酒測

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