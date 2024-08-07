聽新聞
test
0:00 / 0:00
違規遭攔飄酒氣…第一金投信董座酒駕 穿「中美合作」衣服被逮畫面曝
第一金投信董事長尤昭文，今年5月開車行經北市中正區重慶南路、凱達格蘭大道口，因未依規定左轉被員警攔查，赫然發現身上有濃濃酒氣，警方依法酒測，他酒測值每公升0.28毫克，當場遭逮送辦。台北地檢署審酌他無前科，又真心知錯，予以緩起訴一年，並支付公庫30萬元。
酒測當下畫面曝光，只見尤昭文配合員警吹酒測器，不過異於董事長印象中西裝鼻挺的模樣，他穿的十分休閒，穿著印有「中美合作」，代表「中美共同防禦條約」、美援在台灣的通用標誌白色上衣，被告知涉犯公共危險罪時，也直說「好」。
據了解，尤昭文被逮後相當低調，十分配合員警製作筆錄，供稱5月24日跟朋友在仁愛路上的餐廳飲酒，隔天以為酒退了才開車上路，十分懊悔，被依公共危險罪送辦。警方當場製單舉發、移置保管車輛，同時吊扣汽車牌照2年。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言