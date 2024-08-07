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國防部3名通訊士值班擅離勤務 外出餐敘合照被抓包獲緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年，有3名國防部的通訊士於值班時外出餐敘，遭人從合照發現涉嫌擅離勤務，涉犯陸海空軍刑法。台北地檢署今偵結，考量案發當天未異狀，軍方也理解情形，檢方綜合評估後，給予3人緩起訴處分，期間1年，支付國庫3萬至5萬不等。

據了解，涉案的1名士官長副分隊長及2名中士通訊士隸屬於「國防部資通電軍指管防護大隊北區中隊台北作業隊」，按規定，通常安排1名士官長、1名值班人員與1名待命人員值班。

去年11月2日，本案的3名通訊士欲參加一名長官的餐敘，其中1人原本已找好願意代理值班的同事，不過3人最終沒有呈報請假事宜，於執勤時間外出參與餐敘，餐敘結束後再歸隊，繼續值班。由於當天餐敘有拍合照，事後遭人發現原本應在值班的3人也在照片中，全案曝光，由檢方偵辦。

檢方認定，士官長副分隊長等3人卻時未呈報請假事宜，於執勤時離開崗位，所為涉犯陸海空軍刑法第35條第1項之衛兵、哨兵或其他擔任警戒、傳令職務之人，不到或擅離勤務所在地者罪嫌。經綜合考量後，因當天隊上未有異狀，軍方也了解案件情況，檢察官予以3人緩起訴處分，緩起訴期間1年，命士官長副分隊長繳國庫5萬元、兩名中士通訊士繳國庫3萬元。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

國防部

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