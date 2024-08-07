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叼菸男撞死矽品工程師...後遭潑汽油燒死 狠女友殺人罪起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子3月12日開車恍神高速撞死等紅燈的29歲矽品工程師，犯後被民眾目擊還叼根菸態度惡劣，檢方依過失致死罪嫌命他30萬元交保；未料李男4月9日和謝姓女友疑因感情糾紛大吵，遭對方潑汽油點燃釀全身6成燒傷，住院4天仍死亡，檢方偵結依殺人罪嫌起訴謝女，將由國民法官審理。

檢警調查，李男（41歲）3月12日開車經西區忠明南路、五權五街疑似恍神，沒踩煞車高速撞飛停等紅燈的陳姓工程師，李肇事後留在現場叼菸態度輕浮，陳男腦部重創搶救5天仍因腦死家屬忍痛拔管。

檢察官3月14日相驗遺體後，警方通知李男卻不到案，最終由警方持拘票到他西屯區租屋處逮人，移送時李被上銬還不斷痛哭，啜泣道歉說「對不起」並稱「我有踩煞車」，經檢方複訊後依過失致死罪嫌命他30萬元交保，限制出境出海。

未料案件還在偵查期間，李男4月9日上午因機車沒油，要謝姓女友（34歲）幫他買汽油，但謝女懷疑李男有小三，找陳姓乾哥駕駛1輛賓士車到李位在西屯區大聖街住處，一早8點多李男、謝女起口角衝突，謝憤而朝李潑汽油點燃。

李當場被燒到全身68％嚴重燒燙傷，在場包括李的媽媽、縱火的謝女都被波及，警方獲報到場又發現謝女的陳姓乾哥持有1把改造手槍，第一時間依殺人未遂、槍砲等罪嫌將謝女、陳男逮捕送辦。

謝女4月10日就被法院裁定收押禁見，遭火焚的李男則因傷勢嚴重，住院搶救4天仍在13日死亡，在押的謝女第一時間也根本不知道「男友已經死了」。

檢方偵結認定謝女嫌疑重大，依殺人罪嫌起訴她，移審後將由台中地院國民法官審理。另檢方也依槍砲罪嫌起訴陳男。至於李男因死亡，其撞死矽品工程師涉犯過失致死部分不起訴。

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李男開車恍神撞死矽品工程師，犯後還在現場叼菸態度輕浮，未料落網交保後卻遭謝姓女友潑汽油燒死。圖／報系資料照
李男開車恍神撞死矽品工程師，犯後還在現場叼菸態度輕浮，未料落網交保後卻遭謝姓女友潑汽油燒死。圖／報系資料照
謝女朝李姓男友潑汽油引燃，釀對方全身6成嚴重燒燙傷慘死，檢方依殺人罪嫌起訴謝女。圖／報系資料照
謝女朝李姓男友潑汽油引燃，釀對方全身6成嚴重燒燙傷慘死，檢方依殺人罪嫌起訴謝女。圖／報系資料照

國民法官 殺人未遂 過失致死

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