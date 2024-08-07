告蔡正元求償600萬 金溥聰出庭澄清未反對「藍白合」捍衛自身清白
國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯，金溥聰不滿提民事訴訟求償600萬元，並要求刪除臉書貼文等，台北地方法院今開庭，金溥聰受訪澄清未反對「藍白合」，捍衛自身清白。
金溥聰庭後受訪表示，他提告主要目的是釐清真相，蔡正元在選舉之初就對他有諸多人身攻擊，侵害他的名譽，從過去到現在，如果評論是根據事實，他都概括承受，但若為扭曲、捏造事實，他一向會捍衛自己清白而提告，希望能得到公正審判的結果，以正視聽。
他說，蔡正元一直稱他是「藍白合」破局的主力，也是最大戰犯，他到選舉後期一直不斷說明，「我並沒有反對藍白合」，他主張完全尊重候選人的意願，並兩度公開在媒體上說明，更重要的是他一開始就強調並未反對藍白合，「我反對的是國民黨做副的」，因為國民黨是大黨、有政黨實力，而選舉結果也證明他的堅持是對的。
金溥聰指出，他在前期被說是藍白合最大的阻礙，是因為他講過「只接受侯是正的，不接受侯是副的」，並認為一定要把民調衝到第二以後，才有本錢跟「白」談合作，才不會被人家嫌棄，合作前提當然是以「侯為正、柯為副」，但他沒有反對藍白合。
他說，他反對的是不要讓國民黨在談判過程中，一開始就用全民調，因全民調包括手機民調，而手機民調會失真，幾位知名民調專家也提出手機民調在台灣失真可能性非常高，所以他沒有反對藍白合，只反對用手機民調會因加權而失真。
金溥聰表示，對方稱反對馬英九於侯友宜選前之夜上台，是他個人的決定，但他身為執行長都尊重候選人意願，且不讓馬英九上台，是經內部會議，且候選人在場，並逐一詢問幹部後達成共識作成最後決議，而對方到選舉後還在拿初期爭議攻擊他，破壞他個人名譽，「這點是我不能忍受的」。
他說，蔡正元一心一意惡意扭曲、指責是他個人意志，並在選舉過程中不斷用很多粗俗字眼人身攻擊，他當時顧全選舉大局沒有站出來；其中，最重要的是蔡正元說他做假民調，而他在大學、研究所教授課程即以民意調查為主，「假民調」對他來說是莫大汙辱。
金溥聰指出，他也向法院提出證據，侯友宜總部從來沒有舉行過記者會，或透露消息發表任何民調領先的說法，所有選舉幹部也都可以證明，他在每一次會議中提出的都是「我們需要加油」，而他沒有公布民調的原因，是怕影響選舉士氣，「我們是在誤差內，但是沒有領先」。
他說，國民黨總部也發聲明稿，說明沒有侯友宜總部發的民調，而是國民黨內參民調認為領先，但對方仍持續攻擊他用假民調欺騙朱立倫，這點是我絕對不能接受的；堅持提告就是要捍衛自己名譽，這對他個人而言是非常重要的，且他也不會再參與政治，這可說是他最後為自己名譽做最大的努力，且不只是為他自己，也是為了家人。
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