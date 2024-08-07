蔡正元稱他是破壞「藍白合」戰犯 金溥聰求償600萬今出庭捍衛清白

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯，金溥聰不滿提民事訴訟求償600萬元，並要求刪除臉書貼文等。

金溥聰認為，蔡正元在陳文茜主持的節目、臉書貼文、麥玉潔辣晚報、關我什麼事等，共發表4段言論指他放假民調、假消息，是破壞藍白合的戰犯等語，侵害他的名譽，每段言論各請求蔡正元賠償150萬元，總計600萬元；金溥聰也提告陳文茜，要求陳文茜和蔡正元就其中300萬元負連帶賠償責任。

台北地院今開庭，金溥聰、蔡正元皆親自出庭；蔡正元指出，針對金溥聰提出的節目譯文，雖未仔細核對，但他大致有相關言論，另臉書貼文是陳文茜透過LINE傳給他的，他有向陳文茜確認、徵求同意後才貼在臉書，事後陳文茜也從未否認過，貼文也是公眾得以閱覽。

陳文茜委任律師指出，金溥聰提出的節目譯文僅有片段，並非節目完整譯文，認為金溥聰應提出完整譯文，再來綜合判斷。金溥聰委任律師反駁，提出的譯文皆與陳文茜、蔡正元侵權行為有關，且前後文連貫，並無斷章取義、增刪節錄，認為對方要求提出全節目譯文，已超出提告範圍。

陳文茜律師認為，陳文茜當天只是節目主持人，並沒有附和蔡正元，且在當日播出節目後發出8點聲明，認為陳文茜並無和蔡正元有共同侵權行為；蔡正元則指出，新聞媒體也報導金溥聰是藍白合的最大阻礙，他只是評論可受公評之事。

金溥聰指出，金溥聰當時是侯友宜競選總部執行長，工作內容為做最後文宣決定，其他還有組織動員部門、後援會及選舉造勢活動，對外媒體應對則由新聞組負責，但重大選舉案件，他們都會舉行會議，如候選人不在場，他會做最後裁決。

金溥聰律師說，金溥聰是政治大學新聞系畢業，取得美國德州理工大學大眾傳播研究所碩士、德州奧斯丁分校博士，曾於國內大學大傳、新聞係擔任副教授，近年還到香港中文大學任教，並曾任台北市副市長、新聞處長、駐美代表、國安會秘書長等重要職務，因此受此誹謗、侵權所受名譽損失，須以每個言論150萬元求償。