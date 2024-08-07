影／台北騎士未兩段式左轉遭警攔查 飆罵「米蟲」2萬和解收場
28歲駱姓男子今年2月間，騎車行經台北市市民大道五段與延吉街口，未應規定兩段式左轉，違規遭警方攔查，情緒激動飆罵警察「米蟲」還夾雜中英文穢語，遭依公然侮辱罪嫌起訴。駱男與松山交通分隊員警以2萬元達成和解，員警撤告，台北地方法院判決公訴不受理。
全案起源於，今年2月24日下午3時許，駱男騎車行經市民大道五段與延吉街口，未依規定兩段式左轉，松山交通分隊王姓員警當場攔查、舉發，駱男心生怨恨，涉罵員警「米蟲」、「廢物」、「垃圾」、「人渣」、「幹你娘機掰」、「Fuck your mother」等語，遭依妨害名譽罪嫌送辦。駱男涉公然侮辱罪嫌遭起訴，台北地院日前開庭，雙方以2萬元達成和解，員警撤回告訴，法官今年7月諭知公訴不受理。
松山分局呼籲，面對依法執行公務之員警應保持理性，如民眾心有不服應循法律途徑解決，若對公務員辱罵、恫嚇或出手拉扯、攻擊，甚至有毀損蒐證器材或公務員隨身配備的情形，都有可能觸法。
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