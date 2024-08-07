憲法法庭最大！辱警米蟲、廢物、垃圾、人渣都沒事

駱姓男子不滿被取締違規對員警辱稱「米蟲」、「廢物」、「垃圾」、「人渣」，依公然侮辱、侮辱公務員罪送辦，檢方認為，駱侮辱公務員受憲法裁判約束應不起訴，僅起訴他公然侮辱罪，台北地院審理，員警撤告，法官判決公訴不受理。可上訴。

27歲的駱姓男子今年2月24日下午3時許駕車行經台北市市民大道，因違規問題遭松山分局的王姓員警攔查、舉發。

駱不滿遭取締、心生怨恨，當場對王辱稱「米蟲」、「廢物」、「垃圾」、「人渣」，另以更不雅的穢語用中英文摻雜的方式連續侮辱王姓員警，王決定加強執法，將駱帶回隊部，駱後來被松山分局依公然侮辱、侮辱公務員2罪移送法辦。

檢方認為，依憲法法庭今年5月24日公告的「憲判字第5號」判決，人民當場侮辱公務員，應限於「足以影響公務員執行公務」才構成犯罪，單純的口頭抱怨或出於一時情緒反應的言語辱罵，雖會造成公務員不悅或心理壓力，但不致妨害公務執行。

台北地檢署偵查檢察官姜長志起訴時表示，雖然「本檢察官」認為憲法判決將使執法人員於現場執法的安全與尊嚴受到鉅大危害，仍不得不循此見解，對駱為不起訴處分，但仍依公然侮辱罪嫌起訴駱。