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南下出差主管想休息只訂1間房 法助正妹險在房內遭NTR

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在知名企業擔任法務助理的正妹OL，前年7月13日與主管到高雄出差，結果主管卻突然提議到旅館休息，OL不敢拒絕，只能跟著主管前往旅館，結果一進房，主管露出本性，在床上強吻OL，所幸當時公司致電給主管，OL趁隙逃離房間報警，高雄地院審理後，強制猥褻罪，處主管1年有期徒刑。可上訴。

前年7月13日上午，OL與主管從外縣市南下高雄出差，準備點交三民區的一間房子，兩人在等待搬家公司的期間，主管卻訂好旅館房間，提議兩人先到房間休息，等搬家公司到場後再繼續工作。

沒想到OL到旅館後，發現主管只訂一間房，她原本想要婉拒，但擔心主管會藉工作滋擾，加上主管保證不會亂來，只能跟著主管進房。

結果進房沒多久，主管卻現出狼形，趁OL躺在床上時，突然伸出狼爪撫摸OL的胸部，還大膽親吻頸部，OL在房內嚇到不敢亂動，主管見OL沒有反抗，展開下一步動作，正當準備硬上時，正好公司高層來電，主管隨即穿好褲子匆忙離開旅館。

OL反應過來後，急忙打電話給人在高雄的表舅，脫困後隨即跑到醫院驗傷、報警，還傳訊給主管質問對方為何要對她做出那些事。

檢警偵辦時，主管僅承認在房間裡親吻OL，但否認有用下體磨蹭對方，但檢方根據刑事局及OL就醫診斷書，發現OL胸部和右頸處有主管的DNA，且OL事後出現創傷壓力症候群，綜合事證後，依利用權勢猥褻罪起訴主管。

高雄地院審理時，主管卻反控當時是OL主動，他們接吻完後，因心感不安就離開房間，沒有其他動作。

但法官依據OL逃離旅館向表舅描述事件的經過，參酌女方與表舅的證詞，符合一般人遭遇性侵害的反應，且OL事後曾到身心診所就診，依據心理諮商報告及診斷證明書，不論是在診所或鑑定，均判定有創傷壓力反應。

法官綜合OL供述及表舅、同事等人證詞，加上診所諮商紀錄、驗傷報告等，認定主管違反女方意願涉嫌猥褻，考量雙方未和解，判刑1年。可上訴。

高雄一名OL在旅館內遭主管強吻，高雄地院偵結，今依強制猥褻罪判主管1年。示意圖。本報資料照片
高雄一名OL在旅館內遭主管強吻，高雄地院偵結，今依強制猥褻罪判主管1年。示意圖。本報資料照片

主管 房間 猥褻

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