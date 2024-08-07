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鬧鐘沒響...602旅2衛兵睡過頭 害義務役一路站到早上

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

陸軍航空602旅鎮守中台灣，是配有超級眼鏡蛇黑鷹直升機的精銳部隊，卻傳出廖姓上兵半夜上哨前因鬧鐘沒響，負責帶哨的安官也跟著睡過頭，導致原凌晨4點就要下哨的義務役士兵被迫再站到早上6點。法院以廖所為不該，但犯後坦承，依過失不到勤務所在地罪判他拘役20日，可上訴。

檢方、憲兵隊調查，廖男（21歲）2022年12月20日擔任凌晨4點至清晨6點機坪中場衛哨，但廖當天卻因手機沒電，導致原本設定凌晨3點30分的鬧鐘沒有響鈴，連同負責帶班的徐姓上兵也跟著睡過頭，沒有到寢室帶廖男上哨。

結果廖持續呼呼大睡錯過衛哨，導致原本凌晨4點就要下哨的1名義務役士兵遲遲等不到人，又沒有安官到場帶哨，只能無奈替多替廖站哨到清晨6點，直到下一班站哨人員到場交接才解脫，後來單位值星官獲報後再向上轉報才曝光。

檢方訊時，廖男坦承睡過頭錯過衛哨，替他多站一班哨的義務役士兵也指證歷歷，並有單位衛兵輪值紀錄、軍方調查洽談資料可佐，檢方偵結依陸海空軍刑法哨兵過失不到勤務所在地罪嫌將廖向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，廖男身為現役軍人期間，在勤務所在地，因鬧鐘沒響而疏失不到勤務，所為不該，考量他犯後坦承、犯罪所生危害等一切情狀後，依過失不到勤務所在地罪判他拘役20日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，應向公庫支付1萬元；另同樣睡過頭的徐姓上兵另案偵辦中。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

眼鏡蛇 義務役 黑鷹直升機

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