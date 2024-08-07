陳明文父子被指用豬農事業補助涉貪 告中天違反選罷法...輸了

去年，中天電視賴姓製作人刊登一則報導指出，陳明文補助涉貪，遭陳提告涉犯刑法加重誹謗、公職人員選舉罷免法。台北地檢署今偵結，考量陳當時未登記為立委候選人，且新聞源於時任立委候選人黃國昌直播內容，賴非憑空捏造，處分不起訴。

2023年7月22日晚間，賴姓製作人在臉書粉專「民間特偵組」刊登標題為「補助涉貪」、影片封面題字「嘉義陳明文父子豬農事業 農委會溢助？！」貼文，陳明文認為貼文不實，貶損他的名譽及社會評價，提告賴涉犯刑法之加重誹謗、公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選等罪。

檢方偵辦，賴否認有上開犯行，辯稱此事從2023年7月初各新聞台都有報導，他們依據各新聞台報導、採訪陳明文父子本人及駐地記者的採訪影片，還有農委會主委聲明確實有申請補助等，製作綜合報導。賴也辯稱，律師張靜及黃國昌及已就此向最高檢察署提告圖利及背信，另也有陳明文父子受訪影片、雲林豬農採訪影片及農委會聲明。

檢方指出， 陳明文未登記為2024年第11屆立法委員候選人，因此與選罷法第104條第1項所規定的構成要件未合；再者，國內多家媒體確實曾報導陳明文父子以養豬場貸款1億元的新聞，相關報導源自於黃國昌於2023年7月6日直播內容。