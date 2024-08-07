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通霄前鎮長陳漢志貪107萬 二審今刑期減半 10年變5年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣通霄鎮前鎮長陳漢志2019年間擔任鎮長之初，即與機要秘書、鎮務顧問謀議，藉由太陽能板標租案、太陽能光電標租案向廠商索賄，一共索賄107萬元，陳一審被依貪汙二罪，分別判刑7年6月、8年、褫奪公權5年，應執行有期徒刑10年，二審今審結宣判，向賀喜公司索賄部分，改判無罪，另一貪汙犯行，改判5年徒刑、褫奪公權5年，犯罪所得沒收。

檢調調查，苗栗縣前通霄鎮長陳漢志在2019年就任之初，即與陳姓機要秘書、黃姓鎮務顧問，共同謀議向廠商要求賄賂，由黃在2019年3、4月間，向賀喜公司的林姓業者探詢，參與公有土地架設太陽能板標租案意願，業者表示有參與意願後，受邀至陳服務處洽談，陳姓機要秘書當場詢問林：若賀喜公司得標，願給付多少賄賂，而要求賄賂，但雙方未達成共識。

陳漢志在2019年8月間某日，向有意參與通霄鎮太陽能光電標租案的能旺公司蔡姓監察人詢問，「外面的行情多少」，還表示他知道一般行情，蔡則回「得標後會知道禮貌」。陳漢志再指示不知情之林姓承辦人，將非屬應秘密的該案文件檔案交付給蔡，有利於能旺公司事先評估。

安集公司得標後，再統包給能旺公司施作，蔡在同年12月某日上午，在陳漢志服務處交付以紙袋包裝36萬元賄賂給陳漢志，再於2021年4月13日在苗栗縣通霄海水浴場旁土地公廟前，將以紙袋包裝的71萬元賄賂，丟到陳漢志駕駛的公務車內而交付給陳漢志，作為得標的對價。

一審審理後認為，陳漢志雖僅坦承向蔡姓監察人收受賄賂，否認向林姓業者要求賄賂，不過同案黃姓、蔡姓被告，都坦認犯行，經證人證述明確，還有手機截圖、跟監照片等資料佐證，犯罪事證明確。

一審審酌，陳漢志身為鎮長，本應廉潔自持，竟對職務上的行為要求、收受賄賂，罔顧選民付託，敗壞官箴，考量賄賂金額達107萬元等情，判處有期徒刑7年6月、8年，應執行有期徒刑10年，褫奪公權5年。

苗栗縣前通霄鎮長陳漢志涉貪，一審判刑10年，二審今宣判，改判5年徒刑。圖／本報資料照片
苗栗縣前通霄鎮長陳漢志涉貪，一審判刑10年，二審今宣判，改判5年徒刑。圖／本報資料照片

紙袋 苗栗縣 貪汙

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