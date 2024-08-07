可惡！指使身障童戲弄身障男脫褲毆打踹下體 嘉義男判刑1年

嘉義市吳姓男子得知鄰居身心障礙男反應較為遲緩，不但沒有憐憫心，反而起意作弄施暴，涉嫌指示身障童以玩手機為由帶往住處，指使男童強脫身障男短褲、毆打、踹生殖器等，身障男趁機脫逃回家在家人陪同下報警；法官認為其行徑惡劣，判處犯成年人利用兒童犯傷害罪，處有期徒刑1年。可上訴。

判決書表示，吳男與中度身心障礙的A男是鄰居，明知道A男反應較遲緩，心生惡意起意作弄施暴，去年5月間，指示1名身心障礙B童，以玩手機為由偕同A男到他住處後，喝令B童強脫Ａ男短褲，A男緊抓褲頭部分臀部裸露在外隨即將短褲拉起穿回。

吳男見狀又喝令B童毆打A男，B童因害怕不敢拒絕，乃聽從指示毆打A男腹部、臉部，吳男繼以拳頭及持棍子等方式毆打A男頭部、身體，見A男遭毆打盤坐在地，吳男又接續腳踩A男大腿、踹踢生殖器，致A男受有頭部鈍傷、腹壁挫傷、大腿壓砸傷、兩側股四頭肌拉傷等傷害。

期間A男2次欲逃離，都遭吳男強行拉回，第3次欲逃離時，因B童取走A男雨傘，雙方在門口拉扯，A男放開所持雨傘後，才逃離返家，家人見他神情有異，關切下才獲知，陪同報警。

吳男坦承對A男的傷害犯行，但是辯稱，當時下大雨，所以不讓A男回去而鎖門1次，也沒有叫B童摔A男的耳機，而是B童詢問其意見，他回答「隨便你」，B童隨將該耳機摔在地上。

B童作證，吳要A男唱歌又嫌唱得難聽，就拳頭打A男一下，吳問A男要不要回去，A男開門準備要出去時，吳就把人拉回來。吳叫A男拿著一片薄的木板舉在頭上，用拳頭打破木板打到A男的頭，吳用腳踩A男尿尿的地方，整個人站上去踩，A男就哭了，吳又說要讓A男回家，等A男走到門口又用同樣的方式把他拉回來，又打了A男好幾下打到坐在地上，吳又朝A男頭上吐口水，又繼續打好多下，A男被打倒在地爬不起來，時間到了傍晚，吳又跟A男說要讓他回去，A男拿傘開門準備要走的時候，吳男又叫B童把A男的傘搶過來，A男沒拿傘哭著回家。