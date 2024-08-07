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私吞退休情報員慰問金 前上校被訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

軍情局一名已退伍的劉姓上校，涉嫌在2014到2016年間，A走一名朱姓「被難」情報員的3萬元春節慰問金，還將與妻小國內旅遊的費用，以出差各地發放慰問金名義核銷，新北地檢署依涉犯貪汙侵占公有財物及刑法使公務員登載不實等罪將劉男起訴。 圖／聯合報系資料照片
軍情局一名已退伍的劉姓上校，涉嫌在2014到2016年間，A走一名朱姓「被難」情報員的3萬元春節慰問金，還將與妻小國內旅遊的費用，以出差各地發放慰問金名義核銷，新北地檢署依涉犯貪汙侵占公有財物及刑法使公務員登載不實等罪將劉男起訴。 圖／聯合報系資料照片
軍情局劉姓上校二○一四到二○一六年間負責「被難」人員春節慰問業務，涉利用朱姓老情報員早定居對岸，Ａ走三年共三萬元慰問金，另以發放慰問金名義，核銷與妻小國內旅遊費用二四一三七元；新北地檢署依涉犯貪汙侵占公有財物及刑法使公務員登載不實等罪起訴。考量其認罪，並繳回犯罪所得，建請法院減刑輕判。

所謂「被難人員」，是指情報員於敵後或外國從事情報工作遭逮捕、關押，甚至審判入獄，飽受折磨多年。軍情局為了照顧這些忠貞愛國，拒絕背叛國家的情報員，依「敵後被難人員善後處理作業程序」，每年春節編列慰問金，專人前往發放致意。

劉姓上校去年初退伍，歷任軍情局特情官、中校特參官、上校組長及副處長，負責國會聯絡、被難陳情及照顧業務。二○一四年一月間，他前往高雄左營慰勞朱姓前情報員，得知朱男長期定居大陸未返台，Ａ走朱男當年慰問金一萬元，偽造朱男簽名領款收據核銷，填寫不實訪晤紀錄；二○一五、二一○六年也同樣如法炮製，合計侵占三萬元慰問金。

侵占 新北 春節

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