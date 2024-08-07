偷排廢油賺逾億 2人判刑一年多

檢警查獲偷排廢油現場。圖／警方提供

台中烏日番仔園溝圳遭濫倒含強酸廢切削水，檢警抓到偷排司機，循線追出多家業者回收廢油過濾轉賣，無法再利用就在深夜偷排，形成「廢油一條鏈」犯罪結構，不法所得破一億元；檢方起訴七人，法院依廢棄物清理法判主謀曾姓、陳姓油品業者一年八月、一年六月徒刑。檢方認量刑過低，不排除上訴。

切削油是金屬加工常用潤滑劑，檢方起訴指出，四十五歲曾姓男子與四十二歲張姓妻子共同經營唯勝科貿、萬迪福公司，與陳姓男子負責的銓輝油品都販售切削油、潤滑油，但均未領有廢棄物清除許可執照。

三間公司為節省成本，免費回收客戶使用過混合水、油的的廢切削水，另以每桶八百元回收廢油。

二○一八年起，曾、張二人指示員工將從客戶端回收廢油添加基礎油，混合賣給國內廠商或出口至印尼；陳男則回收廢切削水、廢油後過濾，轉手以每桶二八○○元至三五○○元賣出。無法再利用部分，就趁夜間跑到烏日區番仔園圳等地偷排。

曾、陳二人坦承從客戶端載回廢切削水、廢油「目前為止還沒委託合法的清運業者」處理；陳男也說，公司無清除處理執照卻向客戶收廢油，用馬達裝濾網慢慢抽，過濾後再賣出。環保局採樣發現廢切削水混合物PH值小於二，等同強酸，銅、鉻、鉛等有害物也超標。

據了解，曾男在法院審理時，對出口至印尼賺進八千萬多元部分翻供不認罪，法院查無實證，僅認定曾、陳不法所得一二二萬多元，依非法清理廢棄物罪判刑；其餘五名共犯判一年一月至一年五月不等徒刑、均緩刑。