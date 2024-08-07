殺妻傷兒 一封家書二審減刑

彰化縣余姓男子去年持鐵鎚殺死妻子，欲殺害兒子未遂，台中高分院昨判19年徒刑。圖／本報資料照 彰化縣余姓男子去年持鐵鎚攻擊妻兒，導致妻死兒傷，一審依殺人、殺人未遂罪判處廿四年徒刑，案經上訴，余承認犯行但認為量刑過重，律師指余和兒子關係已明顯緩和，請求減刑；二審考量比例原則及余的兒子傷後復元情況，改判十九年。可上訴。

檢警調查，六十三歲余姓男子不滿印尼籍妻子借貸、消費壓垮家中經濟，去年七月五日購買鐵鎚行凶，先在客廳打傷兒子，再攻擊妻子頭部廿多下致死，兒子渾身是血逃進超商求助，警方到場逮捕余男。一審依殺人、對少年犯殺人未遂罪判刑廿四年；余認為量刑過重，委託律師上訴。

審理期間，律師提出余男兒子親筆信，認為余和兒子雖未和解，但關係明顯緩和；信中寫著考上大學與生活狀況，雖未具體寫到「原諒」二字，但余男兒子案發後從未主動與父親聯繫，此次主動寫信「破冰」，父子已有化解心結跡象，將信件交給法官參酌。

據了解，信件開頭提到「爸爸您好」，隨後交代自己考上大學，與同學相處狀況，生活一切正常，及「未來會更好」等期待，書信中略大字體寫了八成滿信紙，可看出余的兒子寫字費力，卻願意提筆寫信給父親，兩人關係有進展。

律師說，余男案發後提到妻兒都激動落淚，也常在會見時表達懊悔，正視過錯，犯案後始終坦認涉案，未推卸責任。

二審法官認為，余男兒子抵抗時受傷，手指彎曲變形，復健後已可寫字，頭部撕裂傷也沒有重大後遺症；審理期間余男表達要和兒子和解，當時社工轉達「不知如何面對父親」態度，無和解意願。考量余無前科，犯案是因經濟壓力使然，參酌余兒子信函，昨撤銷殺人未遂部分量刑，從一審判十一年改判八年十月，殺妻仍判十四年，應執行十九年。

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