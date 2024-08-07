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宏福案纏訟23年定讞 10連霸市議員陳政忠入監

聯合報／ 記者房荷庭林麗玉／台北報導

台北市議員陳政忠（著白衣者）因操縱宏福建設股票，上個月17日被依違反證券交易法2罪各判4年、2年徒刑定讞，昨到案發監執行。記者房荷庭／攝影
台北市議員陳政忠（著白衣者）因操縱宏福建設股票，上個月17日被依違反證券交易法2罪各判4年、2年徒刑定讞，昨到案發監執行。記者房荷庭／攝影
北市資深「10連霸」前議員陳政忠因涉犯宏福建設炒股掏空案，案件纏訟至今23年，歷經4度發回更審，最高法院上月依違反證券交易法兩罪各判4年、2年徒刑定讞。台北地檢署昨傳喚陳政忠到案，發監執行。

北市議會表示，依修法後的選罷法規定，陳政忠解除議員職務但不遞補，原本614辦公室將先空著，據了解，陳政忠在判刑定讞後，辦公室一周內就已清空。

陳政忠是10連霸議員，女兒陳怡潔是親民黨前立委，政治勢力不容小覷。檢方指控，陳政忠為宏福集團實際負責人，轄下包括宏福建設、人壽、證券、票券金融等10多家公司，1993年起操控宏福建設股票、掏空公司。

檢方認定，陳政忠等被告的不法利益逾60億。一審陳政忠遭判20年，2審判刑9年，更一審及更2審遭判刑5年，更3審改判無罪，判決仍被最高法院撤銷發回更審。

高院更4審再認定陳政忠有罪，依證交法影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為罪判刑4年，依募集有價證券之公開說明書記載虛偽罪判刑2年。

最高法院認為更4審認事用法、量刑沒有違誤，陳政忠上訴意旨是就原審判決已詳述論斷事項，任憑己見而為不同評價，不符第3審上訴要件，7月17日駁回上訴，全案定讞。檢方昨天傳喚陳政忠，陳下午發監執行。

福建 議員 陳政忠

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