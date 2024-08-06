非法回收廢油偷排廢水獲利逾億元 台中2業者判刑

曾男與陳男非法回收廢油營利，將廢水排放台中烏日區圳溝，非法獲利新台幣逾億元，檢方偵辦後將曾男等7人起訴，台中地院日前判曾男、陳男各1年8月、陳男1年6月徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，45歲曾姓男子與妻子42歲張女，經營唯勝科貿公司、萬迪福公司，另外陳姓男子經營銓輝油品公司，3家公司皆從事金屬加工油品販賣。

曾男等人未領有廢棄物清除、處理許可執照，卻非法回收及處理廢切削油，將收來的廢油處理後，再出口到東南亞國家，並委託不肖環保業者，將無法處理的廢水，非法棄置於台中市烏日區東園里番仔園圳。

案經台中地檢署與台中市政府環境保護局共同建置的「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，於民國112年3月29日接獲中市環保局通報指，烏日區番仔園圳遭違法傾倒廢潤滑油、廢油等混合物。

檢方立即指揮保七總隊第三大隊第二中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心，並會同中市環保局等單位共組專案小組偵辦。經檢方清查涉案業者後，將曾男等7人依違反廢棄物清理法起訴，並聲請沒收犯罪所得總計超過1億元。

全案經台中地院審理後，日前依違反廢棄物清理法，判處曾男1年8月、陳男1年6月徒刑。另外，張女與公司員工等5人，各判處1年1月至1年5月不等徒刑，均獲緩刑，全案可上訴。