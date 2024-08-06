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便當糾紛街友持美工刀砍街友 台中男收押

中央社／ 台中6日電

台中市沈姓街友不滿先前向傅姓街友詢問便當問題遭驅趕，懷恨在心，昨天持美工刀砍傷傅姓男子。沈姓男子今天經檢方偵辦後，依殺人未遂罪嫌向台灣台中地方法院聲請羈押獲准。

中院下午召開羈押庭審理，法官認定42歲沈姓男子涉殺人未遂重大，且有反覆實施之虞，傍晚裁定收押。

檢警查出，沈姓男子5日下午在台鐵台中站附近，見61歲傅姓男子分得便當，沈姓男子上前詢問卻被傅姓男子驅趕，懷恨在心。

沈姓男子當晚取得美工刀後於中區台灣大道與綠川東街路橋下，見傅姓男子準備就寢，上前持美工刀劃傷傅姓男子，造成傅姓男子肩膀與脖子多處遭割傷。沈姓男子犯案後到附近旅社請業者報案，傅姓男子也到附近便利商店請店員通報119到場。

警方獲報後到場逮捕沈姓男子，並將傅姓男子送醫救治，幸傅姓男子送醫後無大礙；沈姓男子被帶回警察局詢問後，依殺人未遂罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦。

便當 殺人未遂 街友

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