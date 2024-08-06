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限制出境解除！瓊斯盃美國隊球員涉酒駕 稱要赴陸比賽改6萬交保
籃球員迪米特里厄斯（Thomas Demetrius）日前因酒駕涉嫌公共危險罪，複訊後遭限制出境出海。據悉，迪米特里厄斯稱將赴陸比賽，請求調整強制處分，檢方解除限制出境出海，改為6萬元交保。
今年的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽於7月21日落幕，迪米特里厄斯參加完美國隊賽事之後，繼續留在台灣，陪伴台灣女友，並於7月31日晚間與隊友在台北市信義區酒吧飲酒，直到8月1日凌晨結束。
迪米特里厄斯酒後駕車上路，當時吳興街派出所員警執行封鎖性路檢點勤務，迪米特里厄斯的車輛從松壽路西往東駛來，經過路檢點遭攔停，身上有濃厚酒味，他表示有在酒吧飲酒，現場施以酒測，酒測值達每公升0.87毫克，警方將他依公共危險罪嫌，移送台北地檢署複訊，訊後檢察官諭令他限制出境出海。
據了解，迪米特里厄斯稱，近日他將要赴中國大陸比賽，因此請求檢方解除限制出境出海。檢方評估後，將強制處分調整為6萬元交保、解除限制出境出海。迪米特里厄斯等待友人協助辦理交保。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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