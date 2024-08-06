4年前爆新冠…美籍華人753萬買防疫手套 台男騙有貨下場出爐
賴姓男子在疫情期間，謊稱可出售大量醫療用手套，導致1名美籍華人受騙，匯款23萬4000美元（約753萬元新台幣）要買3萬盒手套。彰化地院近日審結，依詐欺取財罪判3年6月刑期，可上訴。
台灣彰化地方法院判決書指出，賴姓男子於民國109年9月，獲悉1名美籍華人有意於美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重之際購買醫療用手套，即告訴對方有現貨、10億盒單都可接等不實訊息，並傳送手套包裝盒照片。
這名美籍華人信以為真，決定購買3萬盒共300萬支手套，與賴姓男子簽立契約並於當天匯款23萬4000美元，由於遲遲等不到貨，才得知受騙。
法官審酌，賴姓被告趁疫情期間，假借販售手套防疫物資，詐取龐大金額，更導致告訴人誤判防疫物資籌措情形，除財務損失外，也造成告訴人生活不便，犯罪所生危害非輕。
法官一審判賴姓男子犯詐欺取財罪，處有期徒刑3年6月，併科罰金新台幣20萬元，沒收未扣案犯罪所得。
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