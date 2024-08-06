賓士代理商二代跨素食產業 遭前總座盜印章背書2千萬支票

賓士代理商二代劉楚明，茹素超過20年跨足素食產業，2017年間，遭時任御香素食總座樓文豪盜用印章、簽發1張2千萬支票，用來借錢籌開店資金，因此鬧出金錢糾紛。士林地檢署偵結，認定樓男涉犯偽造文書罪起訴。

起訴指出，樓文豪2018年1月24日前某時，涉嫌簽發公司1張2千萬元面額支票，擅自在支票背面盜蓋劉楚明的印章，偽造劉楚明背書、擔保票據債務，將支票交給許姓友人，委託籌措御香公司開幕新店資金。

許姓友人則在2018年1月24日，以賓士老闆和樓文豪合作生意，拿著支票向鄭姓房東借款，鄭姓房東上網查到劉楚明經營代理賓士，收下支票答應借款，許則順利租下北市大安區仁愛路店面。

鄭姓房東直到2019年4月19日發現遭銀行退票，轉而向士林地方法院對御香素食和劉楚明聲請核發支付命令，劉楚明才驚覺遭盜用印章背書2千萬支票，因而提告。

樓文豪辯稱，此印章是公司辦信貸時，劉楚明作為連帶保證人同意刻製的，一直都是會計事務所保管，沒給他人使用，直到2019年下半年，透過劉妻歸還；當初他交給許姓友人的支票，沒有蓋上劉的這顆印章，不知許和鄭之間的事。樓還稱，這是一般刻印商家刻出的印章，無特殊，難保是他人擅自刻印劉楚明印鑑後再冒用。