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賓士代理商二代跨素食產業 遭前總座盜印章背書2千萬支票
賓士代理商二代劉楚明，茹素超過20年跨足素食產業，2017年間，遭時任御香素食總座樓文豪盜用印章、簽發1張2千萬支票，用來借錢籌開店資金，因此鬧出金錢糾紛。士林地檢署偵結，認定樓男涉犯偽造文書罪起訴。
起訴指出，樓文豪2018年1月24日前某時，涉嫌簽發公司1張2千萬元面額支票，擅自在支票背面盜蓋劉楚明的印章，偽造劉楚明背書、擔保票據債務，將支票交給許姓友人，委託籌措御香公司開幕新店資金。
許姓友人則在2018年1月24日，以賓士老闆和樓文豪合作生意，拿著支票向鄭姓房東借款，鄭姓房東上網查到劉楚明經營代理賓士，收下支票答應借款，許則順利租下北市大安區仁愛路店面。
鄭姓房東直到2019年4月19日發現遭銀行退票，轉而向士林地方法院對御香素食和劉楚明聲請核發支付命令，劉楚明才驚覺遭盜用印章背書2千萬支票，因而提告。
樓文豪辯稱，此印章是公司辦信貸時，劉楚明作為連帶保證人同意刻製的，一直都是會計事務所保管，沒給他人使用，直到2019年下半年，透過劉妻歸還；當初他交給許姓友人的支票，沒有蓋上劉的這顆印章，不知許和鄭之間的事。樓還稱，這是一般刻印商家刻出的印章，無特殊，難保是他人擅自刻印劉楚明印鑑後再冒用。
檢方今年4月偵結，認為劉楚明在2017年9月至2010年間擔任董事，印章是樓文豪幫忙刻製，印章字體也是樓文豪決定，其他2人沒看過印章，也不認識劉楚明，怎可能輕易取得印章，還產出極高雷同的印章，甚至讓鄭答應借款2千萬，不採信樓的辯詞，認定樓涉犯行使偽造私文書罪嫌，依法起訴。
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