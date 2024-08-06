快訊

奧運桌球／中華隊女團直落三擊敗澳洲 8強賽對決頭號種子大陸

老闆跑路...員工找不到人！台中知名餐廳才募VIP 客戶儲值20萬跳腳

劉文正真的還活著！退出歌壇後神隱33年 密友洩近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賓士代理商二代跨素食產業 遭前總座盜印章背書2千萬支票

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

賓士代理商二代劉楚明，茹素超過20年跨足素食產業，2017年間，遭時任御香素食總座樓文豪盜用印章、簽發1張2千萬支票，用來借錢籌開店資金，因此鬧出金錢糾紛。士林地檢署偵結，認定樓男涉犯偽造文書罪起訴。

起訴指出，樓文豪2018年1月24日前某時，涉嫌簽發公司1張2千萬元面額支票，擅自在支票背面盜蓋劉楚明的印章，偽造劉楚明背書、擔保票據債務，將支票交給許姓友人，委託籌措御香公司開幕新店資金。

許姓友人則在2018年1月24日，以賓士老闆和樓文豪合作生意，拿著支票向鄭姓房東借款，鄭姓房東上網查到劉楚明經營代理賓士，收下支票答應借款，許則順利租下北市大安區仁愛路店面。

鄭姓房東直到2019年4月19日發現遭銀行退票，轉而向士林地方法院對御香素食和劉楚明聲請核發支付命令，劉楚明才驚覺遭盜用印章背書2千萬支票，因而提告。

樓文豪辯稱，此印章是公司辦信貸時，劉楚明作為連帶保證人同意刻製的，一直都是會計事務所保管，沒給他人使用，直到2019年下半年，透過劉妻歸還；當初他交給許姓友人的支票，沒有蓋上劉的這顆印章，不知許和鄭之間的事。樓還稱，這是一般刻印商家刻出的印章，無特殊，難保是他人擅自刻印劉楚明印鑑後再冒用。

檢方今年4月偵結，認為劉楚明在2017年9月至2010年間擔任董事，印章是樓文豪幫忙刻製，印章字體也是樓文豪決定，其他2人沒看過印章，也不認識劉楚明，怎可能輕易取得印章，還產出極高雷同的印章，甚至讓鄭答應借款2千萬，不採信樓的辯詞，認定樓涉犯行使偽造私文書罪嫌，依法起訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

印章 素食 賓士

延伸閱讀

這次大G真的GG了！五股28歲男駕賓士G-Class自撞山壁車頭全毀

高雄婦駕賓士身體不適突衝路旁 「像打保齡球」撞24輛機車

賓士貓一早叼皺巴巴垃圾進房 飼主碎念「上哪去撿破爛」仔細看大驚：謝主隆恩！

高雄華榮路淹水超過膝蓋　賓士大Ｇ路過造浪

相關新聞

賓士代理商二代跨素食產業 遭前總座盜印章背書2千萬支票

賓士代理商二代劉楚明，茹素超過20年跨足素食產業，2017年間，遭時任御香素食總座樓文豪盜用印章、簽發1張2千萬支票，用...

退休情報員定居大陸 軍情局上校A走3年慰問金貪汙起訴

軍情局一名去年初剛退伍的劉姓上校，2014到2016年間負責每年「被難」人員春節慰問，卻利用其中一名朱姓老情報員早已定居...

彰化父持鐵鎚殺妻…二審改判19年理由曝光 兒一封信成減刑關鍵

彰化縣余姓男子去年間持鐵鎚攻擊妻兒，釀一死一傷悲劇，一審依殺人、殺人未遂兩罪，判處24年徒刑，全案上訴台中高分院後，余對...

檢察官想查養生館暗藏春色 警察先翻拍搜索票給女朋友看

時任台北市警察局萬華分局莒光派出所警員陳沛哲被控洩漏民眾個資，又因與主管不合，翻拍檢警查辦養生館的搜索票給女友，依洩密、...

南投行刑式槍殺4死 「牛樟芝之父」倖存求償4670萬獲准

南投縣男子李鴻淵前年持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」負責人賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟...

爆粗口批郭璽涉潛艦國造案 吳子嘉挨告公然侮辱不起訴

去年，美麗島電子報董事長吳子嘉兩度在節目討論潛艦國造案，指控海軍前顧問郭璽是小癟三、雜碎，遭郭提告涉犯刑法之公然侮辱。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。