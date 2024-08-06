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彰化父持鐵鎚殺妻…二審改判19年理由曝光 兒一封信成減刑關鍵

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣余姓男子去年間持鐵鎚攻擊妻兒，釀一死一傷悲劇，一審依殺人、殺人未遂兩罪，判處24年徒刑，全案上訴台中高分院後，余對犯罪事實不爭執，但認為量刑過重，二審審酌比例原則、余兒子傷後復原狀況、協助受刑人復歸社會等情狀後，撤銷殺人未遂部分量刑，改判8年10月徒刑，余殺妻部分，則維持原判14年，此案應執行19年，可上訴。

此案由台中高分院審判長法官陳慧珊、陪席法官葉明松、受命法官石馨文組成的合議庭審理，合議庭認為，有關余殺妻部分，量刑未逾法定範圍，無不當或違法，駁回余此部分上訴，余涉殺害兒子未遂部分，因余兒子被害後，雖然手指彎曲變形，但復健後已可寫字，頭部撕裂傷也沒有造成重大後遺症。

余男在案件審理期間，雖然向院方表達欲於兒子和解，余兒子尚未準備好，不知如何面對父親，余兒子尚無和解的意願，不過此案審酌比例原則、預防犯罪、協助受刑人復歸社會等多元刑罰的目的，余主張原審量刑過重有理由，加上余沒有前科，在經濟壓力下犯案，另參酌律師在審理時，呈上兒子寫給父親告知已上大學的信等傷後反應等情狀，認為余上訴有理由，改判8年10月徒刑。

此案審理時，余律師呈上余兒子寫給父親的信，律師提到，案發後余的兒子未曾聯繫過父親，「拒見父親」，但在此案開庭期間，收到余兒子寄信，信中告知，已考上大學，已展現初步化解雙方心結的態度。

檢警調查，余姓男子（63歲）因不堪妻子消費、借貸壓垮家中經濟，謀議殺害妻兒後尋短，去年7月5日，以修繕房屋為由購買鐵鎚，先要印尼籍妻子離開客廳去準備晚餐，接著對坐在客廳的兒子猛槌，余妻聽到兒子呼救後返回客廳，反被余攻擊頭部20多下致死，余兒子趁隙逃出屋外，跑進一間超商內求助，因余兒子渾身是血，民眾持手機蒐證，通報警方到場抓人。

本案屬家暴殺人案件，原需以國民法官案件審理，但因余男兒子出現創傷後壓力症等精神疾病，領有身心障礙手冊，縣府評估，認不宜由國民法官參審，彰化地院聽取檢方、被告、律師意見，審酌公共利益、訴訟權益後，裁定此案不行國民參審，改由職業法官審理。

一審在今年5月審結，依殺人、對少年犯殺人未遂罪，分判14年、11年徒刑，應執行24年，全案上訴到台中高分院，全案今天審結宣判，分別判處14年、8年10月徒刑，應執行刑19年。

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彰化縣余姓男子去年持鐵鎚殺死妻子，欲殺害兒子未遂，台中高分院今判19年徒刑。圖／本報資料照
彰化縣余姓男子去年持鐵鎚殺死妻子，欲殺害兒子未遂，台中高分院今判19年徒刑。圖／本報資料照

殺人未遂

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