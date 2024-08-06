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爆粗口批郭璽涉潛艦國造案 吳子嘉挨告公然侮辱不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

去年，美麗島電子報董事長吳子嘉兩度在節目討論潛艦國造案，指控海軍前顧問郭璽是小癟三、雜碎，遭郭提告涉犯刑法之公然侮辱。台北地檢署今偵結，考量吳所言涉及公共利益思辨，處分不起訴。

檢方指出，去年10月5日，吳子嘉在YouTube頻道「新聞千里馬」的直播節目中指控，郭璽「小癟三」、「雜碎」及「爛咖」等語；同月7日，吳子嘉在「董事長開講」節目再次以「小癟三」等語辱罵郭璽。郭璽認為，吳子嘉貶損他的人格及社會評價，提告吳涉犯刑法公然侮辱。

檢方指出，吳子嘉坦承有發表上開言論，堅決否認涉犯公然侮辱犯嫌，並辯稱，當時在討論郭璽等人所涉及的弊案，郭璽是配合的軍火商，拿公款做潛艦國造，跟SI公司某負責人勾結，安排所有的開標都事先圍標，過程均被韓國人錄音下來，郭璽是中間的白手套，要開一家公司並挖角相關韓國技術人員到他的公司，認為郭璽賣國、貪汙，罵他算客氣。

檢方調查，兩檔節目時長1個多小時，吳子嘉於節目公布美麗島電子報第50波總統大選民調，分析民調變化、選情狀況及個人意見，節目進行到約39分鐘時，主持人與吳子嘉開始討論潛艦國造內幕、指控前參謀總長李明喜賣台等主題，隨後節目來賓徐巧芯稱持有郭璽介入潛艦國造的音檔。此外，徐巧芯再於去年10月間，將兩段錄音檔曝光，直指郭璽企圖開公司，想標下第2至第8艘潛艦的標案。

檢方綜合吳子嘉的語意脈絡認定，吳是在討論潛艦國造的公共事務的過程中，附帶提及本案言論，事出有因而非以損害郭璽名譽為唯一目的，言論涉及公共事務的思辨，基於憲法保障言論自由意旨，難以與公然侮辱罪相繩，罪嫌不足，吳子嘉處分不起訴。

美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
美麗島電子報董事長吳子嘉。圖／聯合報系資料照片
前海軍顧問郭璽。圖／聯合報系資料照片
前海軍顧問郭璽。圖／聯合報系資料照片

吳子嘉 潛艦 郭璽

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