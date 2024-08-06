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南投行刑式槍殺4死 「牛樟芝之父」倖存求償4670萬獲准

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣男子李鴻淵前年持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」負責人賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡。賴敏男對李提起刑事附帶民事賠償，南投地院日前判決，李應賠償4670萬餘元。

李鴻淵2013年曾任職康建生技公司，認為被前雇主、同事等人欺負，懷恨在心，透過友人賴裕隆購買3把槍，後因失業、與妻子失和等心情不佳，於2022年7月14日持槍闖入公司，槍殺賴敏男胞弟、劉姓課長、賴敏男女兒及張姓女會計。

賴敏男聽到槍聲，目睹李鴻淵殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天遭逮。而身受重傷的賴敏男送醫後獲救，事後賴男及其家屬對李鴻淵、賴裕隆提起刑事附帶民事賠償。

判決書指出，賴敏男向2人求償醫藥費500萬元、看護費500萬元、交通費100萬元、增加生活雜支費300萬元、不能工作損失1000萬元及精神慰撫金1000萬元，共3400萬元；以及女兒死亡精神慰撫金1000萬元、喪葬費200萬元、扶養費損失70萬1733元等共1270萬1733元，合計求償4670萬1733元。

法官認為，被害人求償的項目和金額合理，但賴裕隆部分，雖提供介紹購槍，但不知李鴻淵買槍是要犯殺人案，不構成共同侵權行為，駁回刑事附帶民事賠償及假執行之聲請。因此判決李鴻淵應支付4670萬1733元，全案仍可上訴。

南投縣男子李鴻淵闖入康建生技公司，槍殺5人，造成4死1重傷。圖／本報資料照片
南投縣男子李鴻淵闖入康建生技公司，槍殺5人，造成4死1重傷。圖／本報資料照片
康建生技槍殺4死案凶嫌李鴻淵（中）。圖／聯合報系資料照片
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南投縣 李鴻淵 殺人 賴敏男

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