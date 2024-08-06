快訊

罷樑案基市選委會明初審 中選會：應速陳報查對結果

兩財團七星潭獵地蓋7座度假村 美麗灣環評噩夢恐重演？

驚悚瞬間曝！大車運將「下車尿尿」 遭轎車高速衝撞慘死

北市十連霸議員陳政忠判關6年 午間低調到案發監執行

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市議員陳政忠涉嫌操縱宏福建設股票，陸續掏空公司資產，案件纏訟至今23年，歷經四度發回更審，最高法院於上個月17日依違反證券交易法2罪各判4年、2年徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。台北地檢署傳喚陳政忠今到案，陳午間抵達北檢報到發監執行。

陳政忠是「十連霸」的議員，陳的女兒陳怡潔則是親民黨前立委；陳政忠被檢方指控，他身為宏福集團實際負責任，轄下企業包括宏福建設、人壽、證券、票券金融、立福營造等十多家公司，卻於1993年起操控宏福建設股票、掏空公司。

檢方起訴，1994年間陳政忠將個人名下價值僅3億多元的土地，以10億多元高價賣給宏福建設，掏空宏福、圖利自己，宏福集團因擴張過速，資金周轉不靈，陳為解決龐大債務壓力；1997年間，宏福建設辦理不實增資案，數十億元的增資款被他非法挪用；陳並利用轄下公司職員充當人頭帳戶，炒作宏福股票。陳政忠又勾結盧寶琴等人，將公司股票向金融機關辦理數十億元融資，供他私用。

檢方認定，陳政忠等被告獲得不法利益超過60億元，依背信、侵占、詐欺、公司法、保險法及證券交易法等罪提起公訴。一審陳政忠遭判20年，二審判刑9年，更一審及更二審遭判刑5年，更三審改判無罪，判決仍被最高法院撤銷發回更審。

高院更四審再認定陳政忠有罪，依證交法影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為罪判刑4年，並依募集有價證券之公開說明書記載虛偽罪判刑2年。

案件纏訟至今23年，最高法院認為更四審認事用法、量刑沒有違誤，陳政忠上訴意旨是就原審判決已詳述論斷事項，任憑己見而為不同評價，不符第三審上訴要件，今年7月17日駁回上訴，全案定讞。檢方傳喚陳政忠今到案，發監執行。

台北市議員陳政忠（頭戴米白色鴨舌帽、坐姿者）因操縱宏福建設股票，最高法院於上個月17日依違反證券交易法2罪各判4年、2年徒刑定讞，今到案發監執行。記者房荷庭／攝影
台北市議員陳政忠（頭戴米白色鴨舌帽、坐姿者）因操縱宏福建設股票，最高法院於上個月17日依違反證券交易法2罪各判4年、2年徒刑定讞，今到案發監執行。記者房荷庭／攝影

最高法院 議員 陳政忠

延伸閱讀

陳政忠發監執行 十連霸議員辦公室乏人問津將當會議室

操縱宏福建設股價判關6年 北市議員陳政忠今發監執行

涉操縱股價判刑定讞 北市議員陳政忠入監執行

4千人搶一輛！北市通用計程車數量減 身障者、長者出門一車難求

相關新聞

北市十連霸議員陳政忠判關6年 午間低調到案發監執行

台北市議員陳政忠涉嫌操縱宏福建設股票，陸續掏空公司資產，案件纏訟至今23年，歷經四度發回更審，最高法院於上個月17日依違...

不滿馬文君指軍火掮客、涉尹清楓命案 郭璽求償高院再駁回

海軍前顧問郭璽被立委馬文君在臉書指控涉尹清楓命案，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉及海測艦弊案」，...

台中向上路超速44公里收1萬2罰單嚇傻 警曝已取締714件

台中市南屯區向上路五段因地勢屬長下坡，車速容易過高相對危險，有民眾近日開車行經車速84公里，超過現場速限44公里收到1萬...

中天電視不滿羅文嘉指紅媒 求償1元敗訴確定

海基會秘書長羅文嘉指稱中天電視是「紅媒」遭中天控告加重誹謗獲不起訴。中天另提民事訴訟，求償1元，一、二審均判決中天敗訴，...

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

彰化縣六旬余姓男子在去年7月間，因不滿妻子衝動性消費、借貸，致經濟窘迫，萌生殺妻、高中兒的念頭，余持鐵鎚打死妻子後，余兒...

陳政忠發監執行 十連霸議員辦公室乏人問津將當會議室

台北市議會資深「十連霸」前議員陳政忠，因涉犯宏福建設炒股掏空案，最高法院日前依證券交易法操縱股價、公開說明書記載不實分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。