不滿馬文君指軍火掮客、涉尹清楓命案 郭璽求償高院再駁回

海軍前顧問郭璽被立委馬文君在臉書指控涉尹清楓命案，並稱他「把資料轉賣給涂太太賺外快」、「軍火掮客」、「涉及海測艦弊案」，郭璽提告求償300萬並登報澄清，台北地方法院判郭敗訴。郭璽上訴，台灣高等法院今駁回，馬文君仍免賠、免澄清。

馬文君2023年9月29日在臉書發文，指「中華民國海軍史上最大案，陳水扁前總統揚言『動搖國本』都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一」、「竊取軍購資料」、「要把資料轉賣給涂太太賺外快」、「郭璽到大陸發展了一陣子，直接轉行當軍火掮客」、「在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案」、「那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份」，郭璽不滿。

郭提告主張海測艦弊案已判決定案多時，他從未經司法調查，尹清楓命案早於2020年經台北地檢署處分不起訴確定，他沒有任何犯罪嫌疑，馬文君身為國防委員會立委，未詳加查證就散播不實言論，侵害他的名譽，請求賠償300萬元並刊登澄清啟事。

馬文君反駁稱貼文是為了促進公眾討論，且已經查證網路媒體報導、新聞媒體報導、監察院報告、尹清楓妹妹的文章，已盡查證義務；她貼文內容早已成為公開資訊，任何人從網路查詢皆可得知，貼文屬於公益論辯，應受言論自由保障，未損害郭璽名譽。

馬文君認為郭璽自稱是麻將最大黨主席，曾點評政治議題、參與立委選舉，可見郭璽熱衷政治事務，自願涉入公眾領域，相關事情應受大眾檢視。她指尹清楓命案是矚目重案，與購置軍備、國防武器等公眾利益高度相關，檢方不起訴處分也非因郭璽沒有嫌疑，而是因為共犯陳祿曾在逃，始終沒有證據認定郭璽有殺害尹清楓的事實。

北院認為馬文君提出網路文章、維基百科、監察院糾正案全文、新聞媒體報導等，足見郭璽對尹清楓死亡一事，確實有千絲百縷的關聯，檢方不起訴處分書認定的內容，與相關網站文章多有相符，難認馬文君捏造。至於「軍火掮客」北院指是從事軍火交易媒介的人，是一種職業態樣，未損害名譽；馬文君說「海軍黑幕郭璽幾乎全都有份」，屬於意見表達，海軍採購案是否有弊屬於可受公評之事，受言論自由保障。

郭璽不服一審判決，上訴高院。高院認為郭璽2023年9月16日接受媒體訪問時自陳「涂太太當時找了大概十幾個立法委員，其中有一個就是叫我們現在過去當總統的陳水扁，其實陳水扁是尹案最大的得利者，由馬永成把我在立法院，因為我在我姐姐那裡，我有一個姊姊在立法院，那就最後把我跟他講話的對談的內容，全部變成他的質詢稿」。對照馬文君提出1994年3月18日立法院第二屆院會陳水扁立委質詢稿記載等資料，馬文君抗辯她合理相信馬永成在擔任陳水扁立委助理期間，透過郭璽姊姊與上訴人聯繫後，郭透露軍中機密供陳水扁在立法院質詢，並非虛構、無據。

高院認為就算郭璽主張他在尹清楓命案或海測艦弊案，是以證人或關係人身分共457次協助檢警辦案，但未涉入海測艦弊案一事為真，但尹案或海測艦弊案均具有高度公益性，為落實言論自由保障，馬文君依查證資料相信郭與海測艦弊案有所關聯，發表「郭璽在海軍服役期間涉及海測艦弊案」的言論與查證主要事實還算相符。