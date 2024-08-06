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台中向上路超速44公里收1萬2罰單嚇傻 警曝已取締714件

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯區向上路五段因地勢屬長下坡，車速容易過高相對危險，有民眾近日開車行經車速84公里，超過現場速限44公里收到1萬2000元罰單，嚇到在臉書社團發文提醒；警方指出，該路段嚴重超速今年已取締714件，還有1件自撞死亡，且修法後超速最高可罰3萬6000元，請民眾減速慢行。

有民眾7月間開車行經南屯區向上路5段時，因開在速限40公里的慢車道，被測速照相機拍到時速達84公里，已經嚴重超速44公里。該車主收到1萬2000元的罰單後無法置信，在臉書社團發文稱「父親節最大禮」，看到眼睛快花了，不敢相信是真的。

台中第四分局指出，向上路五段過五權西路三段往東，現場因是長下坡，且屬於危險性較高的路段，當地快車道限速每小時60公里，慢車道限速每小時40公里。

警方統計，今年至今嚴重超速（超過40公里以上）已經取締714件，其中在慢車道時速達100公里以有46件，造成64件交通事故，更包括今年2月1名機車騎士自撞身亡，因此警方會針對該對易肇事路段均規畫機動測照勤務，以防制事故發生。

警方也說，立法院2023年4月14日三讀修正通過處罰條例部分條文，於6月30日施行，原駕車超過速限60公里的危險駕車行為，調降為超過速限40公里以上，即視為「危險駕駛」。

而依處罰條例第43條規定加重裁罰，除降低危險駕駛超速速限外，也提高危險駕駛罰鍰上限金額，從原本2萬4000元提高至3萬6000元，如駕車超過當地速限40公里以上，除處1萬2000元至3萬6000元並施以道安講習外，車主並吊扣牌照6個月。

台中市南屯區向上路五段因地勢屬長下坡，車速容易過高相對危險，警方今年已取締嚴重超速714件。圖／警方提供
台中市南屯區向上路五段因地勢屬長下坡，車速容易過高相對危險，警方今年已取締嚴重超速714件。圖／警方提供
台中市南屯區向上路五段因地勢屬長下坡，車速容易過高相對危險，警方今年已取締嚴重超速714件。圖／警方提供
台中市南屯區向上路五段因地勢屬長下坡，車速容易過高相對危險，警方今年已取締嚴重超速714件。圖／警方提供

測速 罰單 車道 速限

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