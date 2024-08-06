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中天電視不滿羅文嘉指紅媒 求償1元敗訴確定

中央社／ 台北6日電

海基會秘書長羅文嘉指稱中天電視是「紅媒」遭中天控告加重誹謗獲不起訴。中天另提民事訴訟，求償1元，一、二審均判決中天敗訴，日前最高法院駁回中天上訴確定。

歷審判決指出，羅文嘉於民國108年間在廣播節目中表示，「中天電視接受來自中國北京的資金，作為一個接受中國資金資助的媒體，我們可以認為它基本上是個紅媒」。

中天不滿羅文嘉的言論而提告加重誹謗，檢方予以不起訴處分確定；中天聲請刑事交付審判也被駁回確定。

羅文嘉在110年11月間於臉書（Facebook）發文表示，「自此任何人在公開場合指稱中天電視接受中國政府資金補助，基本上就是紅媒，不用擔心他告，也不用懷疑真實，他就是」。此言論再度引發中天提告。

台北地檢署認為，羅文嘉文章是根據不起訴處分書與刑事裁定的內容進行評論，屬於依個人價值判斷的意見表達，且「紅媒」一詞是對媒體立場傾向的描述，並非價值判斷，由於言論涉及公益且屬於合理評論範疇，因此把羅文嘉不起訴處分。

中天另向台北地方法院提起損害賠償訴訟，求償新台幣1元，並要求勝訴判決需刊登於聯合報、中國時報、自由時報的全國版報頭1天，並在臉書動態時報頁面連續張貼30天。

一審北院認為，中天製作並公開播送的節目對公眾認知有重大影響，可認其經營結構與資金來源涉及公共利益，屬於可受公評之事，因此羅文嘉言論屬於對可受公評之事的適當意見表達，難認有侵害中天的名譽權、商譽權，因此判決中天敗訴。

中天不服提起上訴，案件由二審台灣高等法院審理。二審仍維持一審認定，認為羅文嘉的言論是就可受公評之事做意見表達，仍判決中天敗訴。

中天不服判決，上訴三審，最高法院認為，原判決無違誤，日前駁回上訴，全案確定。

海基會祕書長羅文嘉。圖／聯合報系資料照
海基會祕書長羅文嘉。圖／聯合報系資料照

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