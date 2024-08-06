「廢油一條鏈」強酸汙染台中農田不法所得破億 判1年8月

台中烏日番仔園溝圳長年遭金屬加工油品業者濫倒含有強酸的廢切削油，檢警抓到2名偷排的司機，向上追出多家業者回收廢油過濾、轉賣，無法再利用者則深夜偷排，上至下形成「廢油一條鏈」犯罪結構，不法所得破1億元，法院依廢棄物清理法判曾姓、陳姓油品業者1年8月、1年6月，可上訴。

全案經台中地檢署檢察官陳宜君偵辦，經查曾姓男子（45歲）與張姓妻子（42歲）共同經營唯勝科貿、萬迪福公司，並與陳姓男子負責的銓輝油品，3間公司都以販售切削油、潤滑油，但均未領有廢棄物清除許可執照。

檢方起訴指出，3間公司為增加生意、節省成本，向客戶免費回收使用過混合水、油的廢切削水，另以及每桶800元回收廢油。曾男、張女2018年起指示邱姓女會計、張姓倉管員，將從客戶端回收的廢油添加基礎油混合，再賣給國內廠商或出口至印尼，無法再利用的廢切削水就找司機亂倒溝渠。

檢方查，陳男另外收廢切削水、廢油後過濾，轉手就以每桶2800元至3500元賣出，且3間公司找環保公司抽取大量廢切削水，趁著晚上8點至11點跑到烏日區番仔園圳，利用軟管銜接車槽，將大量廢切削水亂排至溝圳。檢警去年5月搜索後，第一時間將曾男、陳男等4人聲押獲准。

檢方訊時，曾表示從客戶端載回的廢切削液、廢油「到目前為止還沒委託合法的清運業者」；陳男也說，公司無清除處理執照卻向客戶收廢油，用馬達裝濾網慢慢抽，將過濾的油再賣出；另環保局採樣發現，廢切削水混合物PH值小於2，等同強酸，還有超標的銅、鉻、鉛等有害物。

檢方統計，曾男將回收油出口至印尼短短5年多就賺進8598萬元，規避清除費37萬元，陳男連同規避清除費用也近200萬元，檢方偵結依廢棄物清理法等起訴7人。