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黃金交給銀樓打造結婚飾品 竟被業者拿去變賣償債

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄洪姓婦人將自己珍藏的金條、金鍊、裸鑽等物，交給李姓銀樓負責人，請李女幫忙重製結婚金飾，以便未來給兒子結婚使用，結果李女拿到金飾後，卻私下變賣還債，洪女等了很久都沒消息，跑到銀樓才發現早已歇業，雄檢偵結，今依侵占罪嫌起訴李女。

檢方調查，去年8月13日，洪女將自己珍藏的黃金條塊（2兩9錢）、鑽石吊墜白金項鍊、裸鑽及白金項鍊等價值93萬餘元的飾品，交給李女打造成結婚金飾，打算等兒女成婚時送給孩子。

但李女因曾跟同行借錢，疑似資金周轉不靈，取得洪女交付的金飾後，隨即變現套利，所得全拿去償還負債。

洪女因苦等4個月都還等不到金飾，打電話也連繫不上李女，今年2月間，洪女心急跑到李女經營的銀樓，結果大門深鎖，一問才知道銀樓歇業多時。

價值93萬餘元的金飾不翼而飛，氣得洪女馬上報警對李女提告侵占、詐欺，檢警偵辦時，李女坦承欠同業50萬元，便將洪女交付的金飾變賣償債。

不過檢方認為，李女當時取得洪女金飾時，銀樓仍有在營業，當時應可透過自身能力或人脈，幫洪女打造結婚金飾，應不構成以詐術讓洪女交付飾品，綜合事證後，僅認李女涉及侵占，偵結將她起訴。

黃金示意圖。本報資料照片
黃金示意圖。本報資料照片

結婚 金飾 銀樓

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