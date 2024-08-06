快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣六旬余姓男子在去年7月間，因不滿妻子衝動性消費、借貸，致經濟窘迫，萌生殺妻、高中兒的念頭，余持鐵鎚打死妻子後，余兒子跑進超商求助，渾身是血，余一審被判刑24年，二審上月間開庭審理，余律師透露，余兒子案發後未曾聯繫余，但6月底已首次寫信給父親，告知已考上大學，「願意原諒」，據此向法官請求從輕量刑，全案今審結宣判，涉殺兒子未遂部分，獲減刑，從一審判刑11年改判為8年10月，全案應執行刑19年，可上訴。

此起家暴殺人案件，上月底在台中高分院開庭，余出庭時向法官表示，全部認罪，對檢方起訴的犯罪事實，都認為有證據能力；余的律師則向法官表示，案發後余的兒子未曾聯繫過父親，不過開庭前收到余兒子寄信，信中告知，已考上大學，甚至在信中提到「願意原諒爸爸」，律師將此封余兒子的手寫信，作為量刑參考，上呈合議庭。

余男律師主張，余的兒子在一審審理期間，「拒見父親」，但此次余男兒子已有手寫信件給父親，希望法院能夠安排調解，另外也請求傳喚余兒子的專責社工，證明余犯下此案有情由可原因素，可適用刑法情堪憫恕的減刑條件。

檢警調查，余姓男子（63歲）因不堪妻子消費、借貸壓垮家中經濟，謀議殺害妻兒後尋短，去年7月5日，以修繕房屋為由購買鐵鎚，先要印尼籍妻子離開客廳去準備晚餐，接著對坐在客廳的兒子猛槌，余妻聽到兒子呼救後返回客廳，反被余攻擊頭部廿多下致死，余兒子趁隙逃出屋外，跑進一間超商內求助，因余兒子渾身是血，民眾持手機蒐證，通報警方到場抓人。

本案屬家暴殺人案件，原需以國民法官案件審理，但因余男兒子出現創傷後壓力症等精神疾病，領有身心障礙手冊，縣府評估，認不宜由國民法官參審，彰化地院聽取檢方、被告、律師意見，審酌公共利益、訴訟權益後，裁定此案不行國民參審，改由職業法官審理。

一審在今年5月審結，依殺人、對少年犯殺人未遂罪，分判14年、11年徒刑，應執行24年，全案上訴到台中高分院，全案今天審結宣判，分別判處14年、8年10月徒刑，應執行刑19年。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

彰化縣余姓男子在去年涉嫌殺害妻子後，拿榔頭追殺兒子，一路追進超商，余男的兒子躲在店員背後。圖／摘自爆料公社
彰化縣余姓男子在去年涉嫌殺害妻子後，拿榔頭追殺兒子，一路追進超商，余男的兒子躲在店員背後。圖／摘自爆料公社

家暴 彰化 律師 殺人未遂

延伸閱讀

獲台電1億補助建置微電網 中正大學將年省電費600萬

彰化父持鐵鎚敲死妻…追殺兒到超商 二審今減刑判19年

少年股神們最愛的融通管道 券商千億元股票借貸喊卡

新北教局長庚大學合作 為高中生開醫學探索課程

相關新聞

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

彰化縣六旬余姓男子在去年7月間，因不滿妻子衝動性消費、借貸，致經濟窘迫，萌生殺妻、高中兒的念頭，余持鐵鎚打死妻子後，余兒...

操縱宏福建設股價判關6年 北市議員陳政忠今發監執行

台北市議員陳政忠涉嫌操縱宏福建設股票，陸續掏空公司資產，案件纏訟至今23年，歷經四度發回更審，最高法院於上個月17日依違...

康建生技4死槍擊案 倖存賴敏男告犯嫌賠償4670萬

康建生技4死槍擊案，重傷倖存者賴敏男提告犯嫌李鴻淵、賴裕隆給付醫療費、看護費、不能工作損失、精神慰撫金等損害賠償，南投地...

陳政忠發監執行 十連霸議員辦公室乏人問津將當會議室

台北市議會資深「十連霸」前議員陳政忠，因涉犯宏福建設炒股掏空案，最高法院日前依證券交易法操縱股價、公開說明書記載不實分別...

「廢油一條鏈」強酸汙染台中農田不法所得破億 判1年8月

台中烏日番仔園溝圳長年遭金屬加工油品業者濫倒含有強酸的廢切削油，檢警抓到2名偷排的司機，向上追出多家業者回收廢油過濾、轉...

黃金交給銀樓打造結婚飾品 竟被業者拿去變賣償債

高雄洪姓婦人將自己珍藏的金條、金鍊、裸鑽等物，交給李姓銀樓負責人，請李女幫忙重製結婚金飾，以便未來給兒子結婚使用，結果李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。