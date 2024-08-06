獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

彰化縣六旬余姓男子在去年7月間，因不滿妻子衝動性消費、借貸，致經濟窘迫，萌生殺妻、高中兒的念頭，余持鐵鎚打死妻子後，余兒子跑進超商求助，渾身是血，余一審被判刑24年，二審上月間開庭審理，余律師透露，余兒子案發後未曾聯繫余，但6月底已首次寫信給父親，告知已考上大學，「願意原諒」，據此向法官請求從輕量刑，全案今審結宣判，涉殺兒子未遂部分，獲減刑，從一審判刑11年改判為8年10月，全案應執行刑19年，可上訴。

此起家暴殺人案件，上月底在台中高分院開庭，余出庭時向法官表示，全部認罪，對檢方起訴的犯罪事實，都認為有證據能力；余的律師則向法官表示，案發後余的兒子未曾聯繫過父親，不過開庭前收到余兒子寄信，信中告知，已考上大學，甚至在信中提到「願意原諒爸爸」，律師將此封余兒子的手寫信，作為量刑參考，上呈合議庭。

余男律師主張，余的兒子在一審審理期間，「拒見父親」，但此次余男兒子已有手寫信件給父親，希望法院能夠安排調解，另外也請求傳喚余兒子的專責社工，證明余犯下此案有情由可原因素，可適用刑法情堪憫恕的減刑條件。

檢警調查，余姓男子（63歲）因不堪妻子消費、借貸壓垮家中經濟，謀議殺害妻兒後尋短，去年7月5日，以修繕房屋為由購買鐵鎚，先要印尼籍妻子離開客廳去準備晚餐，接著對坐在客廳的兒子猛槌，余妻聽到兒子呼救後返回客廳，反被余攻擊頭部廿多下致死，余兒子趁隙逃出屋外，跑進一間超商內求助，因余兒子渾身是血，民眾持手機蒐證，通報警方到場抓人。

本案屬家暴殺人案件，原需以國民法官案件審理，但因余男兒子出現創傷後壓力症等精神疾病，領有身心障礙手冊，縣府評估，認不宜由國民法官參審，彰化地院聽取檢方、被告、律師意見，審酌公共利益、訴訟權益後，裁定此案不行國民參審，改由職業法官審理。

一審在今年5月審結，依殺人、對少年犯殺人未遂罪，分判14年、11年徒刑，應執行24年，全案上訴到台中高分院，全案今天審結宣判，分別判處14年、8年10月徒刑，應執行刑19年。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線