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彰化父持鐵鎚敲死妻…追殺兒到超商 二審今減刑判19年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣六旬余姓男子在去年7月間，因不滿妻子衝動性消費、對外借貸，導致經濟窘迫，萌生殺害妻子、讀高中兒子的念頭，余持鐵鎚打死妻子後，余男兒子跑到超商求助，渾身是血，影片被民眾拍下後上傳網路。余一審被判刑24年，二審今天審結宣判，余殺妻部分仍維持原判，但殺兒子未遂部分，撤銷原判決，改判8年10月徒刑，應執行刑19年，仍可上訴。

檢警調查，余姓男子（63歲）因不堪妻子消費、借貸壓垮家中經濟，謀議殺害妻兒後尋短，去年7月5日，以修繕房屋為由購買鐵鎚，先要印尼籍妻子離開客廳去準備晚餐，接著對坐在客廳的兒子猛槌，余妻聽到兒子呼救後返回客廳，反被余攻擊頭部廿多下致死，余兒子趁隙逃出屋外，跑進一間超商內求助，因余兒子渾身是血，民眾持手機蒐證，通報警方到場抓人。

本案屬家暴殺人案件，原需以國民法官案件審理，但因余男兒子出現創傷後壓力症等精神疾病，領有身心障礙手冊，縣府評估，認不宜由國民法官參審，彰化地院聽取檢方、被告、律師意見，審酌公共利益、訴訟權益後，裁定此案不行國民參審，改由職業法官審理。

一審在今年5月審結，依殺人、對少年犯殺人未遂罪，分判14年、11年徒刑，應執行24年，全案上訴到台中高分院，全案今天審結宣判。

彰化縣余姓男子去年持鐵鎚敲死妻子，一路在大街追打兒子到超商內，過程被監視器拍下，二審今宣判。圖／讀者提供
彰化縣余姓男子去年持鐵鎚敲死妻子，一路在大街追打兒子到超商內，過程被監視器拍下，二審今宣判。圖／讀者提供

國民法官 彰化 殺人未遂

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