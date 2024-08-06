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操縱宏福建設股價判關6年 北市議員陳政忠今發監執行

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市議員陳政忠涉嫌操縱宏福建設股票，陸續掏空公司資產，案件纏訟至今23年，歷經四度發回更審，最高法院於上個月17日依違反證券交易法2罪各判4年、2年徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。台北地檢署通知陳政忠今到案，發監執行。

陳政忠是「十連霸」的議員，陳的女兒陳怡潔則是親民黨前立委；陳政忠被檢方指控，他身為宏福集團實際負責任，轄下企業包括宏福建設、人壽、證券、票券金融、立福營造等十多家公司，卻於1993年起操控宏福建設股票、掏空公司。

檢方起訴，1994年間陳政忠將個人名下價值僅3億多元的土地，以10億多元高價賣給宏福建設，掏空宏福、圖利自己，宏福集團因擴張過速，資金周轉不靈，陳為解決龐大債務壓力；1997年間，宏福建設辦理不實增資案，數十億元的增資款被他非法挪用；陳並利用轄下公司職員充當人頭帳戶，炒作宏福股票。陳政忠又勾結盧寶琴等人，將公司股票向金融機關辦理數十億元融資，供他私用。

檢方認定陳政忠等被告獲得不法利益超過60億元，依背信、侵占、詐欺、公司法、保險法及證券交易法等罪提起公訴。一審陳政忠遭判20年，二審判刑9年，更一審及更二審遭判刑5年，更三審改判無罪，判決仍被最高法院撤銷發回更審。

高院更四審再認定陳政忠有罪，依證交法影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為罪判刑4年，並依募集有價證券之公開說明書記載虛偽罪判刑2年。

案件纏訟至今23年，最高法院認為更四審認事用法、量刑沒有違誤，陳政忠上訴意旨是就原審判決已詳述論斷事項，任憑己見而為不同評價，不符第三審上訴要件，今年7月17日駁回上訴，全案定讞。檢方通知陳政忠今到案，發監執行。

北市議員陳政忠。圖／聯合報系資料照片
北市議員陳政忠。圖／聯合報系資料照片

最高法院 詐欺 議員 陳政忠

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