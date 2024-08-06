快訊

奧運羽球／拿金牌後終於可以刮鬍子了！李洋IG分享燦笑帥照

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

要回家了！陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

康建生技4死槍擊案 倖存賴敏男告犯嫌賠償4670萬

中央社／ 南投縣6日電

康建生技4死槍擊案，重傷倖存者賴敏男提告犯嫌李鴻淵、賴裕隆給付醫療費、看護費、不能工作損失、精神慰撫金等損害賠償，南投地院判李鴻淵應給付4670萬1733元。全案可上訴。

草屯鎮康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，李鴻淵行刑式轟頭造成4死、1重傷，刑事部分李鴻淵一、二審被判死刑；民事損害賠償部分，重傷倖存者、康建生技負責人賴敏男提告李鴻淵、介紹李鴻淵買槍的友人賴裕隆，法院判李鴻淵應給付原告新台幣4670萬1733元。

根據南投地方法院民事判決，李鴻淵同意原告請求，但賴裕隆答辯僅介紹槍枝買賣，無殺人幫助故意，且李鴻淵未表明是想殺人而買槍；原告則主張，賴裕隆雖未直接參與李鴻淵殺人行為，但提供大量槍枝及子彈給李鴻淵，有因果關係助益，應負連帶損害賠償責任。

原告賴敏男求償醫療費、看護費、交通費、增加生活雜支費、不能工作損失、精神慰撫金，合計3400萬元；另外，連帶賠償原告因女兒賴彥妤死亡支出喪葬費、扶養費損失、精神慰撫金合計1270萬1733元，合計請求被告李鴻淵、賴裕隆連帶賠償4670萬1733元。

李鴻淵證述，買槍是因從小喜歡蒐集「這種英雄主義的東西」，他記得向賴裕隆說有打獵嗜好，應是說要打獵才買槍、賴裕隆不知道他會拿槍犯案；李鴻淵於警詢時陳述，案發5、6年前買槍彈是出於好奇、想要自己把玩，沒想到用來犯案，否則應該很快就拿去犯案。

法院審酌，原告雖主張賴裕隆與李鴻淵熟識，應知悉李鴻淵與原告等人紛爭，才有買槍需求等，是原告臆測並無證據，原告主張賴裕隆須與李鴻淵連帶負損害賠償責任自然沒有依據，應予駁回；另外，原告請求李鴻淵給付4670萬1733元為有理由，應予准許。

重傷倖存者賴敏男提告犯嫌李鴻淵、賴裕隆給付醫療費、看護費、不能工作損失、精神慰撫金等損害賠償，南投地院判李鴻淵應給付4670萬1733元。圖／聯合報系資料照片
重傷倖存者賴敏男提告犯嫌李鴻淵、賴裕隆給付醫療費、看護費、不能工作損失、精神慰撫金等損害賠償，南投地院判李鴻淵應給付4670萬1733元。圖／聯合報系資料照片

李鴻淵 殺人 生技

延伸閱讀

88會館案多名官警受懲處 警政署長：涉案輕微同仁「考慮讓他們復出」

26歲寡婦帶女兒搭夜間巴士…遭同鄉司機性侵 女童身旁犯案極猖狂

川普槍擊案恐釀「黑天鵝」？台廠高管：製造業憂心重重

調查：美國人擁槍 聲稱是自我防衛

相關新聞

獨／爸爸去年持鎚敲死母欲殺他…兒今上大學寫信給父：願意原諒

彰化縣六旬余姓男子在去年7月間，因不滿妻子衝動性消費、借貸，致經濟窘迫，萌生殺妻、高中兒的念頭，余持鐵鎚打死妻子後，余兒...

操縱宏福建設股價判關6年 北市議員陳政忠今發監執行

台北市議員陳政忠涉嫌操縱宏福建設股票，陸續掏空公司資產，案件纏訟至今23年，歷經四度發回更審，最高法院於上個月17日依違...

康建生技4死槍擊案 倖存賴敏男告犯嫌賠償4670萬

康建生技4死槍擊案，重傷倖存者賴敏男提告犯嫌李鴻淵、賴裕隆給付醫療費、看護費、不能工作損失、精神慰撫金等損害賠償，南投地...

陳政忠發監執行 十連霸議員辦公室乏人問津將當會議室

台北市議會資深「十連霸」前議員陳政忠，因涉犯宏福建設炒股掏空案，最高法院日前依證券交易法操縱股價、公開說明書記載不實分別...

「廢油一條鏈」強酸汙染台中農田不法所得破億 判1年8月

台中烏日番仔園溝圳長年遭金屬加工油品業者濫倒含有強酸的廢切削油，檢警抓到2名偷排的司機，向上追出多家業者回收廢油過濾、轉...

黃金交給銀樓打造結婚飾品 竟被業者拿去變賣償債

高雄洪姓婦人將自己珍藏的金條、金鍊、裸鑽等物，交給李姓銀樓負責人，請李女幫忙重製結婚金飾，以便未來給兒子結婚使用，結果李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。