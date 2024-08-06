康建生技4死槍擊案 倖存賴敏男告犯嫌賠償4670萬

康建生技4死槍擊案，重傷倖存者賴敏男提告犯嫌李鴻淵、賴裕隆給付醫療費、看護費、不能工作損失、精神慰撫金等損害賠償，南投地院判李鴻淵應給付4670萬1733元。全案可上訴。

草屯鎮康建生技公司民國111年7月14日發生槍擊案，李鴻淵行刑式轟頭造成4死、1重傷，刑事部分李鴻淵一、二審被判死刑；民事損害賠償部分，重傷倖存者、康建生技負責人賴敏男提告李鴻淵、介紹李鴻淵買槍的友人賴裕隆，法院判李鴻淵應給付原告新台幣4670萬1733元。

根據南投地方法院民事判決，李鴻淵同意原告請求，但賴裕隆答辯僅介紹槍枝買賣，無殺人幫助故意，且李鴻淵未表明是想殺人而買槍；原告則主張，賴裕隆雖未直接參與李鴻淵殺人行為，但提供大量槍枝及子彈給李鴻淵，有因果關係助益，應負連帶損害賠償責任。

原告賴敏男求償醫療費、看護費、交通費、增加生活雜支費、不能工作損失、精神慰撫金，合計3400萬元；另外，連帶賠償原告因女兒賴彥妤死亡支出喪葬費、扶養費損失、精神慰撫金合計1270萬1733元，合計請求被告李鴻淵、賴裕隆連帶賠償4670萬1733元。

李鴻淵證述，買槍是因從小喜歡蒐集「這種英雄主義的東西」，他記得向賴裕隆說有打獵嗜好，應是說要打獵才買槍、賴裕隆不知道他會拿槍犯案；李鴻淵於警詢時陳述，案發5、6年前買槍彈是出於好奇、想要自己把玩，沒想到用來犯案，否則應該很快就拿去犯案。