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涉操縱股價判刑定讞 北市議員陳政忠入監執行

中央社／ 台北6日電

無黨籍台北市議員陳政忠被控操縱宏福建設股票等案，案經纏訟23年，最高法院維持更四審認定，依操縱股價罪判刑4年、虛偽記載公開說明書罪判刑2年定讞，台北地檢署今天通知陳政忠到案執行。

陳政忠被控身為宏福機構關係企業創辦人及股東，自民國82年起陸續掏空宏福建設資產、操縱宏福建設股票，不法所得達新台幣60餘億元；台北地檢署於90年間依背信、詐欺、業務侵占、違反證券交易法等罪起訴陳政忠，求刑15年。

台北地方法院依操縱股票、背信、虛偽記載公開說明書罪，判處陳政忠20年徒刑；台灣高等法院二審改依操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判處陳政忠9年徒刑。

本案經多次發回更審，陳政忠被控業務侵占、違反商業會計法等多項罪名先前已陸續無罪確定。高院更一審僅依操縱股票罪判處陳政忠5年徒刑；更二審則以操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判刑5年。

更三審則認為，無積極證據證明陳政忠當時是宏福建設負責人，也無證據證明陳政忠與盧寶琴有操縱股票的犯意聯絡或行為分擔，嫌疑不足，判決無罪。

更四審改認定陳政忠有罪，考量案件纏訟多年，適用刑事妥速審判法規定減刑，依證交法影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為罪判刑4年，另依募集有價證券之公開說明書記載虛偽罪判刑2年。最高法院今年7月間駁回上訴定讞。

侵占 福建 陳政忠

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