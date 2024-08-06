無人機農藥噴完自家農田…鄰地作物卻死了 他慘賠45萬

嘉義縣何姓農民委託無人機業者為農田噴灑農藥除草，疑農藥波及鄰地蕃茄果園一半毀損死亡，園主告上法院要求何姓農民賠償45萬餘元；何農主張噴灑時為靜風狀態，也有可能是其他鄰地或地主自行噴灑農藥所致。法院函詢專家蕃茄作物係農藥造成損害，何農又無法提出當時是靜風、他人噴藥等證據，判何農應負賠償責任。可以上訴。

去年9月間，何姓農民委託非合法代噴業者張男使用無人機在稻米田裡噴灑除草藥，疑因農藥飄散至鄰地玉女番茄園，導致番茄株苗一半毀損、死亡，園主損失預期收入44萬6500元，為了查明番茄受損原因，又支出藥害檢驗費用7900元，因此請求賠償45萬4400元。

園主申請台南區農業改良場、嘉義縣政府農業處會勘，經專家判定非病蟲害所致，將小番茄植株送農試所檢驗出含有「本達隆」除草劑殘留。

何農主張，噴灑農藥時，季節風向為西南風，番茄園位於農地東南側，且噴灑時為靜風狀態，雙方間隔溝渠。當日噴灑含「本達隆」在內的3種農藥，原告提出的藥害檢驗報告僅檢驗出「本達隆」農藥殘留，可見不是他噴灑的農藥所致，可能是其他地主噴藥所造成。番茄受損也可能是園主自己噴藥、或是水分過多所導致。

法院函詢農試所番茄受損原因，推測番茄受損應與「本達隆」有關連性。本達隆為一除草劑，農業部公告僅核准使用於水稻田，未核准使用於番茄園。