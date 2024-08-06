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「劍青檢改」批刑訴新法 助詐團脫罪
總統賴清德上周三頒行新法，檢察官改革團體「劍青檢改」昨指出，比對刑事訴訟法新增文字，新修正刑事訴訟法夾藏未曾出現的第一五三條之十，創設「辯護人獨立抗告權」，恐淪為幫助詐團盯梢脫罪之用，請賴總統飭令司法院長說明該條款來源及緣由，負起錯誤立法責任。
司法院昨晚聲明，條文非辯護人「獨立抗告權」，辯護人提抗告仍須為被告利益而為，且不得與被告意思相反。還酸劍青檢改「勿濫發基於理解錯誤之聲明」，破壞劍青檢改向來正義之名聲。
劍青檢改指出，這次新修正的刑事訴訟法第一五三條之十，創設辯護人獨立抗告權，即使被告明示反對，辯護人仍得以自己名義獨立提出抗告，立法錯誤衝擊實務，形同保護詐團首腦，餵養詐團產業鏈。
劍青檢改認為，新制鼓勵下游供出上手，最新「詐欺犯罪危害防制條例」第四十六條及第四十七條，新增自白配合調查可獲減刑的窩裡反及吹哨者條款。但是刑事訴訟法第一五三條之十的救濟條款反其道而行，創設辯護人獨立抗告權條款，律師可反於被告意思，向法院聲請抗告。
司法院澄清，刑訴第一五三條之十法文本身，並無如同法第三四五條或第三四七條有「獨立」兩字，劍青檢改解讀有誤，且該條文與增訂前已存在的法文規定相仿，非本次增修時所「獨創」；且不能因部分律師的不當行為，抹殺律師公益形象及被告於偵查中尋求律師辯護依賴的權利。
司法院指出，通常情形下，律師要在不違背被告明示意思下，為被告利益提起刑事訴訟法第一五三條之十之救濟，是在特殊強制處分實施結束並通知受調查人後，經受轉知。在此之前，律師如何未卜先知「盯梢」？又如何因為救濟而「盯梢」？
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