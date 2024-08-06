高薪拐赴柬搞詐騙 11人遭訴

男子何建庭、黃子豪、林坤慶、柯池蔚、李鴻明等人，與柬埔寨當地不法分子共組「萬源娛樂」、「直營娛樂」、「萬元集團」求職詐騙集團，佯稱介紹高薪或博弈工作，拐騙八位民眾到柬國從事詐騙，業績未達標便予體罰、毆打、電擊或關禁閉凌虐。新北地檢署昨依刑法意圖營利以詐術使人出國、人口販運及組織犯罪等罪起訴何男等十一人。

檢警調查，該集團先由綽號「安哥」、「蕾蕾」、「蕾姐」等人前往柬埔寨建立「波哥山」詐騙據點，以感情交往、博弈、投資等話術，向歐美人士詐騙，實施詐術的成員隸屬集團「業務部」。

該集團深知招募業務成員不易，吸收在台的何男擔任「人事部」組長，黃、林、柯、李等作為組員，負責在台透過網路招人，佯稱出國從事文書作業或單純人事，即有底薪四萬元外加高額獎金，拐騙求職民眾赴柬從事詐騙。

何男等人每成功招募一人，可獲得一千至兩千美金報酬，績效良好時，還會獲贈手機和團體聚餐；接送求職者自外縣市入住旅館，陪同申辦護照並護送至機場的外圍成員，可獲得每人次五千到七千五百元不等報酬。

其中四位被害人被拐往柬埔寨、緬甸、泰國等地，一下飛機護照就被沒收，不得擅自進出工作園區，工作內容、時間、行動和對外聯繫均受到嚴密監控，若違規或詐騙業績未達標，便受到凌虐或轉賣他處，現場管理人員甚至恐嚇若逃跑可能被槍殺。有人趁偷渡前往泰國時求路人幫忙報警獲救，有人聯繫家人籌款兩萬元美金贖人。

另四名被害人則是已上當並抵達機場，幸登機前一刻遭警方極力勸阻而放棄。