誘民眾赴柬埔寨從事詐騙囚虐 新北檢起訴11嫌

詐騙集團成員何姓男子等人假藉高薪工作誘拐4名民眾至柬埔寨從事詐騙，並以囚禁、毆打與關入「小黑屋」等方式虐待。新北地檢署依人口販運防制法等罪起訴11犯嫌。

檢警調查發現，綽號「安哥」與綽號「蕾蕾」及「蕾姊」等人於民國111年5月1日前往東埔寨，對外以「萬古娛樂」及「萬源娛樂」與「直營娛樂」等當作代稱，陸續自台灣招募詐欺幹部何男等人前往東埔寨，並成立「業務部」，專門以感情、博弈與投資等詐術詐騙歐美人士匯款。

檢警查出，因越來越多人知道跨國詐騙刑責相當重，導致詐騙集團不易招募成員，因此由何姓幹部另組「人事部」並擔任組長，找到黃姓、林姓、柯姓與李姓組員，對外徉稱要找文書或博弈行政相關工作，且底薪新台幣4萬元、還有高額獎金等話術，拐騙台灣人到柬埔寨，實際上從事詐騙。

檢警指出，待受害者上鉤並同意前往柬埔寨後，另由其他成員負責安排受害者出國前旅宿、機票、辦理護照等，並指派5名司機負責一起辦理、代領護照、接送前往桃園國際機場登機出境等，司機會先墊付費用，再向「蕾蕾」及「蕾姊」回報、對帳，以請領款項及薪資。

檢警表示，受害人到柬埔寨後，不僅被沒收護照，且只要沒再召募台灣人赴東埔寨且沒賠付贖金，就不能返國，也不能自由進出工作園區，包括工作內容、時間、行動範圍及對外聯繫全都遭嚴格監管，若有違規或業績未達標，就會被體罰、毆打、電擊、關入「小黑屋」密閉空間，或轉賣他處。

檢警查出，這個詐騙集團共拐騙4名台灣人至柬埔寨，另還有4人也受騙，但在機場被成功勸阻。

新北地檢署檢察官今天偵查終結，依違反刑法意圖營利以詐術使人出國既遂或未遂罪、組織犯罪防制條例與人口販運防制法等罪嫌起訴詐騙集團11名成員。