刑事訴訟幫助詐團「盯梢」？法務部：司法院未理會專法

檢察官改革團體「劍青檢改」今聲明刑訴新法竟助詐團植入「盯梢」條款，請總統賴清德令司法院說明條款來源。法務部晚間說，科技偵查立法時，曾就辯護人「獨立抗告權」提出疑義，但未獲司法院採納。

法務部表示，有關刑事訴訟法特殊強制處分章第153條之10賦予辯護人獨立抗告權之規定，應就修法過程說明。

法務部說，刑事訴訟法是司法院主管法規，科技偵查法制化過程中，法務部均戮力推動行政院版「科技偵查及保障法」專法。

法務部表示，專法版本並未有辯護人獨立抗告權的規定，而是準用刑事訴訟法第四編抗告的規定，其後，因科技偵查相關條款有應訂入刑事訴訟法或專法訂立之爭議，司法院提出刑事訴訟法修正草案對案時，曾與法務部討論，法務部就草案內救濟條文賦予辯護人獨立抗告權提出疑義，並建議依專法版本敘明救濟規定，但未獲司法院採納。

法務部指出，科技偵查有關入刑事訴訟法或立專法爭議，直至立法院會期最後一日、即立法三讀前夕仍有激烈討論，草案於救濟以外的條文，也還有其他提案的不同意見。

法務部還強調，法務部為科技偵查法制化的順利立法，就司法院刑事訴訟法特殊強制處分章的救濟條文，於立法過程中即表尊重。