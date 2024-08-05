7旬婦航空快遞日本加熱菸草 無刑罰規定嘉檢不起訴
嘉義縣75歲王姓婦人被控去年4月間，以航空快遞日本5條加熱式菸草柱，遭嘉義縣調查站依違反菸酒管理法函送，嘉義地檢認依現行法律無刑罰規定，為不起訴處分。
嘉義地檢署不起訴書指出，75歲王婦於去年4月間，委由其旅居日本兒子購買5條加熱式菸草柱後，再委託快遞公司以航空包裹，寄送至台南市北區成功路郵局，經財政部關務署高雄關派駐郵局關員進行查驗後查獲。
因王婦住在嘉義縣大林鎮，案件移交調查局嘉義縣調查站偵辦，認為王婦涉及違反菸酒管理法的輸入私菸罪嫌，依法函送嘉義地檢署偵辦。
王婦坦承有輸入加熱菸草，但堅詞否認輸入私菸犯行，並辯稱並不知道這個東西不能寄等語。
嘉檢表示，加熱式菸草是否屬於菸酒管理法第3條所規定的傳統意義上的「菸」，實有疑義，屬性定位不明，基於罪刑法定原則，應為被告有利的認定。
嘉檢指出，王婦並非菸害防制法所規定的製造或輸入業者，不論王婦是否有未經許可輸入加熱菸的行為，依現行法律，均無刑罰規定，因此，為不起訴處分。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言